les forêts tropicales absorbent de moins en moins de CO2

Les forêts tropicales retiennent de grandes quantités de CO2. Ils sont le poumon de la terre. Mais ils absorbent de moins en moins de carbone, a révélé une récente étude de la NASA. La déforestation, les sécheresses, les incendies et la dégradation des habitats sont à l’origine de cette situation qui met la planète en échec.

Les arbres et les plantes sur Terre extraient de grandes quantités de CO2 de l’atmosphère pendant la photosynthèse, incorporant une partie de ce carbone dans des structures telles que le bois.

Les zones qui absorbent plus de carbone qu’elles n’en émettent sont appelées puits de carbone. Mais les plantes peuvent aussi être sources de carbone– émettent des gaz à effet de serre lors de processus tels que la respiration, lors de la décomposition de plantes mortes, ou lors de la combustion en cas d’incendie.

Pendant des années, les chercheurs se sont intéressés à savoir avec certitude si les forêts, en particulier tropicales, agissent comme des sources ou des puits dans un monde de plus en plus chaud en raison du changement climatique. Aussi comment et pourquoi.

Une étude récente menée par des scientifiques du Jet Propulsion Laboratory de la NASA en Californie du Sud (JPL) a examiné de 2000 à 2019 si les zones de végétation dans le monde sont des sources ou des puits de carbone. Les résultats ont surpris la communauté scientifique.

La recherche révèle que les plantes ligneuses sont responsables de plus de 80% des sources et des puits sur terre. Les 20% restants correspondent au sol, à la litière et à la matière organique en décomposition. Mais cela indique aussi que la végétation retient une fraction de carbone beaucoup plus faible que ce que les scientifiques pensaient.

Effets du changement climatique

Les chercheurs ont découvert que la quantité totale de carbone émise et absorbée sous les tropiques est quatre fois supérieure à celle des régions tempérées et boréales réunies, mais aussi que la capacité des forêts tropicales à absorber des quantités massives de carbone a diminué.

La diminution de cette capacité d’absorption est due à la déforestation à grande échelle, à la dégradation des habitats et aux effets du changement climatique, tels que les sécheresses et les incendies, qui sont de plus en plus fréquents.

En fait, l’étude, publiée dans Science Advances, montre que 90% du carbone que les forêts du monde absorbent de l’atmosphère est compensé par la quantité de carbone libérée par des perturbations telles que la déforestation et les sécheresses.

L’Amazonie est considérée comme un puits de carbone substantiel car les vastes étendues de forêt vierge qui la composent absorbent le dioxyde de carbone.

« Mais nos résultats montrent que le bassin amazonien devient presque neutre en carbone Parce que la déforestation, la dégradation et les impacts du réchauffement, les sécheresses fréquentes et les incendies libèrent du dioxyde de carbone dans l’atmosphère », explique Sassan Saatchi, scientifique du JPL et chercheur principal de l’étude.

« Notre approche est conçue pour garantir que nous pouvons équilibrer systématiquement le budget carbone mondial chaque année et que les pays peuvent utiliser les résultats et la méthodologie pour la gestion du carbone et leurs propres besoins en matière de reporting », explique Saatchi.

Grâce à cette analyse, les chercheurs comprennent désormais mieux la dynamique de la façon dont les forêts tropicales et autres zones de végétation à travers le monde stockent le carbone qu’elles absorbent de l’atmosphère. Et aussi où et comment les arbres et les plantes absorbent ou émettent du carbone.

« Les lacunes dans l’information & rdquor ;

"De nombreuses études antérieures ont conclu que la végétation du monde entier absorbe une grande quantité de dioxyde de carbone atmosphérique", explique Liang Xu, auteur principal de l'étude et chercheur au JPL et à l'UCLA. « Il semble que les forêts poussent et s'agrandissent partout, mais ce n'est pas le cas, ajoute-t-il.

Les auteurs du rapport appellent à davantage de recherches pour mieux comprendre ces processus d’absorption et d’émission de carbone par les plantes ligneuses vivantes. Il existe encore des « manques d’information & rdquor ; cela devrait être corrigé “avec des cartes de carbone à plus haute résolution fournies par de nouveaux satellites déjà en orbite, ainsi que des missions à venir, telles que NISAR de la NASA-Indian Space Research Organization”, soulignent-ils.

« Il est important de comprendre comment les régions du monde absorbent et émettent du dioxyde de carbone & rdquor ;, note Nancy Harris, directrice de recherche du programme forestier au World Resources Institute de Washington et l’une des auteurs de l’étude.

Cependant, la grande quantité de données dont disposent les climatologues sur comment les gaz à effet de serre se déplacent entre l’atmosphère et les forêts, les prairies et les autres zones de végétation de la Terre.

Saatchi espère une « approche plus systématique et cohérente ». pour suivre les parties du monde qui agissent comme des sources ou des puits de carbone, ce qui permettrait « une meilleure surveillance dans toutes les régions et tous les pays & rdquor ;.

Ce serait fondamental, alors il permettrait à « tous les pays du monde d’utiliser les données comme guide pour remplir leurs engagements nationaux vis-à-vis de l’Accord de Paris sur le climat & rdquor;, conclut.

