Les forfaits DirecTV Stream et satellite verront leurs prix augmenter en janvier

Peu importe comment vous regardez la télévision, il y a de fortes chances que vous payiez plus maintenant qu’il y a un an ou deux. Pratiquement tous les services de télévision et de câble sur Internet augmentent leurs prix au moins une fois tous les deux ans. Et certains le font même plus d’une fois dans la même année. La tendance se poursuit alors que DirecTV a annoncé des hausses de prix pour la grande majorité de ses forfaits, y compris son service Stream.

Hausses de prix à venir pour les forfaits DirecTV

À compter du 23 janvier, DirecTV augmentera les prix de la plupart de ses forfaits vidéo. La société affirme que ce changement est nécessaire en raison de « coûts de programmation accrus » – un refrain familier. Le problème est aggravé par « une inflation plus élevée que la normale chez nos fournisseurs », ajoute la société.

Selon le forfait satellite dont vous disposez, votre abonnement mensuel peut augmenter de 10 $. Voici toutes les hausses de prix de la télévision par satellite DirecTV à venir le mois prochain :

Service minimum, ChineseDirect Plus: pas d’augmentation

CHOIX DE BASE, BASE, FAMILLE: 1$ d’augmentation

CHOIX PRÉFÉRÉ: augmentation de 3 $

BASICO, FAMILIAR, MAS LATINO, MAS MEXICO, OPCION ESPECIAL, OPCION EXTRA ESPECIAL, OPTIMO MAS, SELECT, SELECT CLASSIC, SELECT CHOICE: augmentation de 4 $

DIVERTISSEMENT, CLASSIQUE DU DIVERTISSEMENT: augmentation de 5$

MAS ULTRA, MAS ULTRA ORIGINAL, FAMILIAR ULTRA, OPCION ULTRA SPÉCIAL: 6 $ d’augmentation

CHOIX, CHOIX TOTAL, CHOIX TOTAL LIMITÉ, CHOIX TOTAL Mobile: 7 $ d’augmentation

LO MAXIMO, OPCION PREMIER, PREMIER, XTRA, PR.RRED XTRA, CHOICE XTRA CLASSIC, ULTIMATE: 8 $ d’augmentation

MAX, PLUS: 10 $ d’augmentation

Il en va de même pour les clients de DirecTV Stream. Il s’agit du service de télévision sur Internet de DirecTV, proposant des dizaines de chaînes en direct et un accès aux réseaux sportifs régionaux. DirecTV augmente les prix des offres actuelles et des anciens forfaits auxquels certains utilisateurs ont encore accès :

Flux DirecTV (actuel)

Service minimum, DIVERTISSEMENT: pas d’augmentation

CHOIX: augmentation de 5$

ULTIME, PREMIER: 10 $ d’augmentation

DirecTV Stream (Grand-père)

Prestation minimale: pas d’augmentation

OPTIMO MAS: augmentation de 4 $

DIVERTISSEMENT: augmentation de 5$

CHOIX: 7 $ d’augmentation

XTRA: 8 $ d’augmentation

ULTIMATE, PREMIER, PLUS, PLUS SANS HBO, MAX, LIVE A LITTLE, JUST RIGHT, GO BIG, GOTTA HAVE IT, TODO Y MAS: 10 $ d’augmentation

Voici un message que DirecTV a envoyé aux clients concernant les prix plus élevés (via The Verge):

Alors que les concurrents continuent de réduire leurs offres, votre équipe DirecTV maintient un engagement indéfectible à proposer la gamme de chaînes la plus solide du secteur et un leadership inégalé en matière de contenu sportif et d’actualités premium. En outre, nous continuons d’investir dans la fourniture d’un meilleur service client, en publiant de nouvelles mises à niveau technologiques qui amélioreront la fiabilité de notre signal et en lançant des fonctionnalités améliorées. Nous offrons également une plus grande flexibilité pour regarder ce que vous voulez, quand vous le voulez, de pratiquement n’importe où aux États-Unis

DirecTV note également que toute personne bénéficiant d’une offre de lancement continuera à payer le tarif réduit jusqu’à son expiration. Une fois cela fait, DirecTV commencera à facturer le prix mis à jour pour le plan. Il convient de noter que si vous modifiez votre forfait, vous ne pourrez peut-être plus non plus bénéficier de certaines remises.

Pendant ce temps, alors que les services de streaming continuent d’augmenter les prix aux États-Unis, Netflix a en fait abaissé les prix de ses plans en Inde cette semaine pour concurrencer Hotstar et Prime Video.