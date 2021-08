Les forfaits Fios et Illimités chez Verizon incluent désormais jusqu’à 12 mois d’AMC+ gratuitement

Comme beaucoup d’entre nous qui ont été soudainement obligés de travailler à domicile ou de suivre des cours en ligne l’ont découvert au cours de la dernière année, il est extrêmement important d’avoir une connexion Internet haut débit fiable là où vous vivez. Même si vous ne passez pas de tests ou ne participez pas à des réunions d’affaires, il est vraiment utile d’avoir la vitesse de votre côté, que vous regardiez un film en streaming, que vous jouiez à un jeu en ligne ou même que vous achetiez des billets de concert. Si vous êtes prêt à changer votre façon d’utiliser Internet pour le mieux, cette dernière offre chez Verizon Fios offre l’opportunité parfaite.

Les nouveaux clients Fios peuvent obtenir une année entière d’AMC+ gratuitement en s’inscrivant à l’un des nouveaux forfaits Internet résidentiels Mix & Match chez Fios à partir de seulement 39,99 $ par mois, bien que l’offre ne s’arrête pas là. Verizon offre également des bonus comme un Samsung Chromebook 4 gratuit ou un Galaxy Tab A7 gratuit selon le forfait que vous choisissez. De plus, si vous êtes déjà un client Verizon Wireless, vous économiserez 20 $ supplémentaires chaque mois.

Abonnement AMC+ gratuit | Forfaits Fios et illimités chez Verizon



Les forfaits de données Verizon Wireless Unlimited ainsi que les forfaits Internet Fios incluent désormais jusqu’à 12 mois d’AMC+ gratuitement ! Ces offres sont disponibles pour les clients nouveaux et existants, bien qu’il y ait quelques stipulations à suivre si vous souhaitez profiter de l’offre avec succès.

L’accord de Verizon n’est pas simplement disponible pour ceux qui ont des plans Fios; Les clients nouveaux et existants de Verizon Wireless peuvent obtenir jusqu’à 12 mois d’AMC+ gratuitement lorsque vous activez une nouvelle ligne sur un forfait Play More, Do More ou Get More Unlimited. Pendant ce temps, les plans Start Unlimited incluent un abonnement gratuit de six mois. Les clients existants qui effectuent une mise à niveau sur la même ligne peuvent également bénéficier d’un abonnement gratuit de six mois. Bien sûr, devenir membre de Verizon Wireless offre de nombreux autres avantages, notamment Disney + gratuit et Apple Music gratuit.

Verizon Fios est un réseau 100 % fibre optique qui offre des vitesses de chargement et de téléchargement rapides jusqu’à 940/880 Mbps sur son niveau de connexion Gigabit pour une expérience de divertissement pratiquement transparente – pas de mise en mémoire tampon, pas de décalage et pas d’attente éternelle pour une simple page à charge. Une connexion Internet ultra-rapide comme celle-ci est particulièrement utile pour les ménages disposant de plusieurs appareils connectés à Internet, car elle permet à tout le monde de partager suffisamment de bande passante sans affecter les autres membres de la famille.

Le premier épisode de la dernière saison de The Walking Dead est désormais disponible en streaming avec une semaine d’avance sur AMC+ ! Assurez-vous de vous rendre chez Verizon dès aujourd’hui pour en savoir plus sur Fios et commencer votre abonnement pendant que cette offre est toujours disponible.

