Les forfaits NBN les plus rapides | TechRadar

La gamme de forfaits NBN rapides proposés a radicalement changé et trois niveaux rapides sont désormais disponibles pour les ménages : NBN 1000, NBN 250 et NBN 100.

Le nombre d’options peut être naturellement écrasant, mais nous avons passé au crible tous les détails des plans NBN les plus rapides proposés pour vous proposer nos meilleurs choix. Avancez en cliquant sur les liens ci-dessous :

Pouvez-vous obtenir NBN 250 ou 1000 ?

Avant de souscrire à un forfait haut débit NBN 250 ou NBN 1000, vous devez connaître certains facteurs. Ces niveaux ne sont disponibles que sur deux types de connexion NBN : la fibre jusqu’aux locaux (FTTP) et la fibre hybride coaxiale (HFC).

En ce qui concerne les plans NBN 1000, toutes les connexions FTTP peuvent s’inscrire au niveau de vitesse 1000 Mbps, mais seul un sous-ensemble sélectionné d’installations HFC est éligible – estimé à environ 7 % du total.

Offres NBN rapides remarquables

Ci-dessous, nous vous présentons nos recommandations de plans, mais d’abord, consultez ces offres d’as actuellement disponibles sur les plans NBN rapides :

Meilleurs forfaits NBN rapides

Meilleur forfait NBN 100

Notre choix pour les grands ménages et ceux qui veulent un peu plus de vitesse

Spintelle | NBN 100 | Données illimitées | Pas de contrat d’immobilisation | 74 AU$/mois (6 premiers mois, puis 84,95 $AU/mois)

Il y a actuellement une forte concurrence dans ce niveau de vitesse, mais nous l’offrons à Spintel ce mois-ci pour avoir non seulement le meilleur, mais l’un des plans NBN 100 les moins chers du marché. Vous bénéficierez d’une remise pour vos six premiers mois avec le fournisseur, vous paierez donc 74 $ AU par mois avant de revenir à 84,95 $ AU pour chaque facturation. C’est toujours l’un des forfaits NBN 100 les moins chers que vous trouverez une fois la remise terminée, et pour le prix, vous obtiendrez des vitesses typiques de 100 Mbps.

Coût total minimum : 74 AU $ | Coût total pour la première année : 953,70 AUD

Comparaison des forfaits NBN 100

Meilleur plan NBN 250

La référence pour un haut débit ultra-rapide

Large bande australienne | NBN 250 | Données illimitées | Pas de contrat d’immobilisation | 99 AU$/m (6 premiers mois, puis 129 AU$/m)

Le niveau NBN 250 devient un espace de plus en plus compétitif, nous avons donc priorisé la vitesse pour notre premier choix ici, plutôt que le prix. Dans cet esprit, nous dirions que le plan NBN 250 d’Aussie Broadband est le meilleur avec sa vitesse de soirée typique presque maximale de 248 Mbps. Le forfait a été réduit à 99 $ AU par mois pendant vos six premiers mois, après quoi il reviendra à 129 $ AU standard par mois. Utilisez simplement le code RAPIDE30 à la caisse pour obtenir l’offre. Si vous cherchez un prix moins cher, nous vous recommandons Le plan NBN 250 de Tangerine ce qui revient à 94,90 AU $ par mois pendant les six premiers mois.

Coût total minimum : 99 AU $ | Coût total pour la première année : 1 368 $ AU

NBN 250 plans comparés

Meilleur forfait NBN 1000

Le plus rapide que vous pouvez obtenir, mais uniquement disponible dans certains endroits

Comparaison des forfaits NBN 1000

Forfaits NBN rapides : grands opérateurs télécoms

En ce qui concerne les trois grands fournisseurs d’accès Internet, voici les meilleurs forfaits rapides disponibles :

Le meilleur plan NBN haut débit de Telstra

Telstra | NBN 250 | Données illimitées | Pas de contrat d’immobilisation | 100 AU$/mois (6 premiers mois, puis 140 $AU/mois)

Les niveaux de vitesse plus élevés de Telstra ont tendance à être assez chers, mais la compagnie de téléphone a réduit d’un montant énorme de 40 AU $ son plan NBN 250. Vous paierez désormais 100 $ AU par mois pour vos six premiers mois avec ce forfait – le même prix que l’option NBN 100 de Telstra – bien qu’il revienne à 140 $ AU/m après la remise initiale. Cela vous offrira un service fiable et une vitesse de téléchargement typique de 230 Mbps. Vous obtiendrez les frais de connexion de 99 AU $ supprimés en vous inscrivant en ligne, et si vous restez avec la compagnie de téléphone pendant 24 mois, vous n’aurez pas non plus à payer pour le modem intelligent Telstra (généralement 216 AU $).

Coût total minimum : 316 AU $ (y compris le modem) | Coût total pour la première année : 1 440 $ AU

Pas le bon plan pour vous? Consultez notre comparaison complète de tous les plans NBN de Telstra.

Meilleur plan NBN haut débit d’Optus

Optus | NBN 250 | Données illimitées | Pas de contrat d’immobilisation | 104 AU$/mois (6 premiers mois, puis 134 AU$/mois)

Pour suivre la concurrence, Optus a également baissé le prix de son forfait NBN 250. Pendant vos six premiers mois, vous paierez un tarif réduit de 104 $ AU par mois avant qu’il ne passe au prix standard de 134 $ AU par facturation. Vous pouvez vous sentir assez confiant en optant pour Optus – il a historiquement bien performé dans le rapport de test de vitesse de la Commission australienne de la concurrence et de la consommation (ACCC), et le plan est livré avec des vitesses de téléchargement typiques de 215 Mbps. Bien que le plan ne comporte aucun contrat de verrouillage, vous devrez payer le coût de votre modem si vous partez avant un terme de 36 mois (généralement 252 AU $).

Coût total minimum : 356 AU $ (y compris le modem) | Coût total pour la première année : 1 428 $ AUVoir l’offre

Le meilleur plan NBN haut débit de TPG

TPG | NBN 100 | Données illimitées | Contrat de 6 mois | 79,99 AU$p/m (6 premiers mois, puis 89,99 AU$p/m)

TPG est une compagnie de téléphone populaire parmi les Australiens car elle offre des vitesses solides et fiables à un prix abordable. Il a également toujours obtenu de bons résultats dans le rapport de test de vitesse de l’ACCC et offre des vitesses allant jusqu’à 90 Mbps pendant la période de pointe en soirée. Si vous vous inscrivez à ce plan NBN 100 avec un contrat de six mois, TPG annulera les frais d’installation de 99 $ AU, bien que des frais de livraison de 10 $ AU s’appliquent. Vous pouvez également obtenir ce même plan avec un contrat sans blocage, bien qu’il s’agisse d’un montant initial supplémentaire de 109 AU $ avec tous les frais inclus. Notez que vous pourriez faire face à des frais de paiement de contrat pouvant aller jusqu’à 350 AU$ si vous décidez de partir plus tôt.

Coût total minimum : 439,99 AU $ | Coût total pour la première année : 1 029,88 AU$Voir l’offre

FAQ rapide sur le NBN

Quelles sont les vitesses réelles du NBN 1000 ?

NBN 1000, que la NBN Co appelle « Ultrarapide », est le niveau de vitesse NBN le plus rapide pour les consommateurs.

Le nombre restreint mais croissant de FAI qui l’offrent conseillent généralement une vitesse de soirée typique de 250 Mbps – bien que nous ayons vu des résultats de tests de vitesse qui placent le chiffre beaucoup plus haut à 900 Mbps.

Quelles sont les vitesses réelles du NBN 250 ?

Le deuxième niveau le plus rapide est le NBN 250, que la NBN Co appelle « Superfast ».

Encore une fois, il y a un petit nombre de fournisseurs qui offrent cette vitesse, et la plupart rapportent une vitesse de téléchargement moyenne de 215 Mbps pendant les heures du soir – bien que la vitesse réelle varie selon les FAI, alors assurez-vous de lire les petits caractères.

Quelles sont les vitesses réelles du NBN 100 ?

Le niveau NBN 100 est l’option la plus abordable de la catégorie NBN la plus rapide, et vous pouvez vous attendre à une vitesse de soirée typique d’environ 82 Mbps. Bien que les niveaux mentionnés ci-dessus soient des pas en avant en termes de vitesse, ils sont également limités dans leur disponibilité – seules les connexions FTTP et HFC peuvent s’inscrire à NBN 1000 et NBN 250 dans la plupart des cas.

Le NBN 100 est qualifié de « rapide » par NBN Co. Il est disponible pour la plupart des types de connexion et est souvent l’option la plus rapide disponible pour les millions d’Australiens utilisant la technologie de fibre jusqu’au nœud (FTTN). Vous pouvez en savoir plus sur chaque type de connexion ici.