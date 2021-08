Les forfaits Yahoo Plus Protect vous permettent de ne plus payer trop cher pour la protection de votre appareil

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Il existe deux options pour vous en ce qui concerne les programmes Yahoo Plus Protect, et elles sont toutes les deux excellentes. Vous pouvez choisir Yahoo Plus Protect Mobile ou Yahoo Plus Protect Home. Ou, profitez des deux plans géniaux et vos appareils seront couverts. Cela signifie que vous n’avez pas à vous inquiéter si vous avez un accident comme une chute de votre téléphone ou un renversement de café sur votre ordinateur portable. Vous êtes également couvert si vous ne parvenez pas à configurer correctement votre téléviseur ou si vous avez divers autres moments de malchance. Oubliez tout le chagrin mental et financier.

Ces plans impressionnants ne sont pas seulement exhaustifs. Ils sont également extrêmement abordables, à partir de seulement 5 $ par mois.

Yahoo Plus Protect Mobile

Un couple utilisant le forfait Yahoo Plus Protect Mobile. Source de l’image : Verizon

Y a-t-il quelque chose de plus frustrant que de casser son smartphone ? Vous le laissez tomber accidentellement et, pendant que vous le regardez tomber, vous avez peur qu’il ne fasse tomber l’écran avant. Effectivement, vous l’entendez craquer et vous grimacez. Un écran avant fissuré est une douleur gigantesque à essayer de gérer. Et, bien sûr, vous l’avez laissé tomber la seule fois où vous avez oublié de mettre l’étui ou le protecteur d’écran que vous utilisez normalement. Plutôt que de faire face au gros casse-tête de trouver un atelier de réparation et de payer le prix fort, les forfaits Yahoo Plus Protect Mobile vous couvrent.

Le forfait Yahoo Plus Protect Mobile protégera les smartphones Apple, Samsung et Google neufs ou d’occasion jusqu’à quatre réclamations par an. Cela ne coûte que 5 $ par mois et il y a des frais de service minimaux de 49 $ par réclamation. C’est beaucoup moins cher que certains autres plans de protection d’appareils populaires. Le processus de dépôt de réclamation est pratique et simple. Vous avez accès à l’un des plus grands réseaux de réparation d’écrans fissurés aux États-Unis. Vous pouvez également ajouter des téléphones supplémentaires à votre forfait pour seulement 5 $ par mois et par téléphone. De cette façon, vous pouvez protéger toute votre famille et leurs précieux smartphones.

Pour 5 $ par mois/téléphone, Yahoo Plus Protect Mobile vous offre également une extension de garantie pour tous les téléphones que vous utilisez activement. La couverture comprend une aide en cas de panne de caméra, de mauvaise qualité sonore ou de problèmes de réseau pour vous aider à rester en contact avec vos amis et votre famille. Les problèmes de carte SIM ou de batterie, les portables intégrés et la protection contre les surtensions sont également couverts. Il vous suffit d’appeler pour déposer une réclamation, puis vous pouvez apporter votre téléphone pour réparation, l’envoyer par la poste ou planifier une réunion sur place pour faire réparer votre téléphone. Dans les sept jours ouvrables, vous récupérerez votre téléphone réparé. Si ce n’est pas réparable, vous obtiendrez un téléphone remis à neuf pour le remplacer.

Couverture pour vos autres appareils également

Le forfait Yahoo Plus Protect Home peut être utilisé sur des appareils comme celui-ci. Source de l’image : Verizon

De plus, le plan Yahoo Plus Protect Home est une excellente option si vous vous inquiétez également pour vos autres appareils électroniques. Cela couvre les ordinateurs de bureau, les ordinateurs portables et les tablettes, quel que soit le moment où vous les avez achetés. Cela fonctionnera également pour les consoles de jeux vidéo et les téléviseurs, c’est donc une excellente idée pour les familles. Cela ne coûte que 15 $ par mois. Pour cette somme, vous bénéficiez d’une couverture pour tout, des défauts matériels à l’usure normale, aux surtensions, aux dommages accidentels, etc. Des frais de service de 49 $ ou 99 $ peuvent s’appliquer lorsque vous déposez une réclamation. C’est évidemment beaucoup moins que d’avoir à acheter un ordinateur portable ou un téléviseur de remplacement.

Grâce à cette couverture, vous aurez accès à des experts de confiance qui vous aideront à revenir en ligne pour surfer sur le Web, consulter vos e-mails et plus encore. De plus, il n’est pas nécessaire de jongler avec plusieurs plans de garantie, de s’inquiéter de l’expiration des plans ou de produire d’anciens reçus. L’assistance technique s’étend au dépannage des systèmes de divertissement ou même à la configuration de votre bureau à domicile, de vos appareils portables et de vos produits pour la maison intelligente. De plus, chaque client a droit à une visite à domicile de l’assistance tous les 12 mois.

Avantages supplémentaires

Le forfait Yahoo Plus Protect Mobile est idéal pour les tablettes. Source de l’image : Verizon

Pour Yahoo Plus Protect Home, vous aurez accès au support client basé aux États-Unis 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Pour les deux plans, il y a une période d’attente initiale de 30 jours pour l’un ou l’autre des plans avant de pouvoir déposer votre première demande. Mais c’est un petit prix à payer pour la couverture dont vous et votre famille avez besoin. Avec les forfaits Yahoo Plus Protect pour vos appareils mobiles et domestiques, vous vous reposerez plus facilement en sachant que vous êtes couvert. Même si vous faites tomber votre téléphone ou endommagez votre ordinateur portable, ce ne sera pas grave. Épargnez-vous les maux de tête et commencez à protéger vos appareils avec Yahoo Plus Protect.

