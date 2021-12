Les formidables mises à jour de Dead Cells en font l’un des meilleurs jeux de 2021

Image : Jumeau de mouvement

J’adore les cellules mortes. Le combat à défilement horizontal et la plate-forme sont serrés, l’art est impeccable et son système de progression et sa courbe de déverrouillage sont parmi les meilleurs que j’ai jamais vus. Cela ressemble à un jeu presque parfaitement conçu. Au cours des trois années qui ont suivi sa sortie, il est devenu encore meilleur et constitue un indicateur plus intéressant de la situation des jeux vidéo en tant que média.

Dead Cells était l’œuvre de Motion Twin, une coopérative de travail française basée à Bordeaux. Le studio est composé d’environ 10 personnes, qui partagent toutes les parts et les bénéfices du succès du studio. Lors de sa sortie initiale, cette structure organisationnelle a rappelé que la hiérarchie, sous toutes ses formes, n’est pas tout à fait nécessaire pour faire un grand jeu vidéo. Plus récemment, le studio frère Evil Empire, une société plus typique fondée par l’ancien directeur marketing de Motion Twin, a repris le développement, Motion Twin supervisant toujours la direction de conception globale du jeu et les décisions créatives.

Comme ses développeurs, le jeu lui-même a également radicalement changé à cette époque. Dead Cells vient de publier sa 26e mise à jour nommée, « Tout le monde est ici ». Les mises à jour précédentes (y compris trois DLC payants) ont tout ajouté, des nouveaux skins et dispositions de la salle aux tout nouveaux mécanismes de jeu. Le jeu a également été totalement rééquilibré pas moins de trois fois, y compris une refonte majeure de sa courbe de difficulté. Il s’agit d’un historique de mise à jour qui rivalise et dépasse même fréquemment les jeux de service en direct « AAA ».

« Tout le monde est ici » ajoute des skins croisés et des armes d’autres succès indépendants comme Hyper Light Drifter, Blasphemous et Hollow Knight. Ayant mis la main sur chacun d’eux, tout en revenant au jeu pour la première fois depuis plus d’un an, je ne peux m’empêcher d’être impressionné par la façon dont il a changé. L’épée et le pistolet Hard Light du Drifter sont particulièrement remarquables.

Les mises à jour ont également ajouté une poignée d’armes «à deux mains» qui occupent vos deux emplacements d’équipement. Ces armes, contrairement à tout le reste du jeu, ont deux mouvements et utilisations distincts. L’épée et le pistolet Hard Light sont mes armes à deux mains préférées – l’enfer, ils peuvent être ma période d’armes préférée. J’abandonnerai totalement mon build précédent si je les retrouve au cours d’un run.

Capture d’écran : Jumeau de mouvement

L’épée est une arme de mêlée compétente, avec une vitesse d’attaque rapide et des animations étonnamment lourdes, comme l’épée essaie désespérément de se déplacer vers l’avant à chaque attaque. Le pistolet fonctionne exactement comme dans Hyper Light Drifter, marquant les ennemis avec ses tirs et s’appuyant sur des coups de mêlée réussis pour reconstituer ses munitions. Chaque arme est fonctionnelle au combat, mais une utilisation correcte nécessite une alternance entre les deux. Les ennemis marqués par le pistolet subissent des dégâts critiques garantis de l’épée, créant un rythme incroyablement satisfaisant pour vos combats. C’est génial de tirer une poignée de coups pour marquer un ennemi tout en roulant ses attaques, puis de les déchirer avec l’épée.

Les deux armes peuvent également être améliorées indépendamment l’une de l’autre, ce qui vous permet de vous frayer un chemin dans une construction complémentaire. Par exemple, dans une course récente, j’ai réussi à faire rouler un Hard Light Gun qui empoisonne les ennemis au toucher, et une Hard Light Sword qui inflige des dégâts supplémentaires aux ennemis empoisonnés. Comme toujours, l’interaction entre vos armes, vos compétences et leurs traits uniques permet à Dead Cells de devenir étonnamment complexes malgré ses mécanismes de base relativement simples.

Dead Cells vous permet également désormais de stocker du matériel dans votre sac à dos, avec une poignée de mutations pour tirer parti de ce placement. Armadillopack, par exemple, vous permet de parer avec un bouclier dans votre sac à dos chaque fois que vous roulez, ce qui permet aux constructions autrement agressives une puissante option défensive. J’ai toujours été extrêmement réticent à utiliser des boucliers dans Dead Cells car je préfère les styles de jeu plus agressifs. Après des dizaines d’heures de jeu reposant entièrement sur des esquives, l’Armadillopack m’a appris que les parades n’étaient pas seulement puissantes, mais que les boucliers étaient légitimement viables.

Une myriade de modifications mécaniques aussi mineures permet à Dead Cells d’augmenter sa profondeur sans sacrifier son combat simple et accessible, un exploit de conception que le jeu a réussi à réaliser plusieurs fois au cours de ses 26 mises à jour.

Capture d’écran : Jumeau de mouvement

La conception visuelle du jeu n’a jamais non plus faibli dans ses trois DLC, chacun ajoutant de nouveaux biomes et boss. Dead Cells est dégoûtant. Chaque ennemi fait une embardée, chaque tuyau coule et chaque pas s’effondre. Lorsque vous jetez votre tête hors de votre corps, cela fait un bruit dégoûtant et il y a une rapide giclée de viscères verts. Les nouveaux biomes du jeu conservent tous ce sentiment de grossièreté et de majesté éphémère. Vous marchez sur les os pourris d’un empire qui était repoussant avant sa chute, et l’incroyable conception artistique de Dead Cells vous le fait ressentir.

Contrairement aux jeux les plus fréquemment mis à jour, en particulier les mastodontes des services en direct, Dead Cells n’a aucune envie que vous jouiez tous les jours. Il n’y a pas de défis hebdomadaires ou d’objets verrouillés dans le temps au-delà des courses quotidiennes hautement facultatives. Dead Cells est satisfait que vous expérimentiez un nouveau contenu lors de sa sortie, pour passer à autre chose lorsque vous avez terminé. C’est pourquoi il est si bon pour vendre des DLC. Le jeu vous rappelle constamment son excellence grâce à des mises à jour gratuites, qui garantissent pratiquement que vous reviendrez pour le prochain DLC.

Dead Cells en 2021 est solitaire, humide et vivant. Comme le malaise dont souffre son monde, le jeu continue de muter et de prendre des formes toujours plus étranges tout en conservant son identité d’origine. Son modèle économique n’est en aucun cas durable pour la plupart des studios indépendants, mais voir celui-ci se transformer et se tordre au cours des trois dernières années a été une joie et me donne un réel espoir quant à l’avenir du média et à la viabilité d’un développement alternatif. les pratiques.

Godspeed Dead Cells, j’espère que vous serez encore plus dégoûtant (et dégoûtant satisfaisant) la prochaine fois que je vous contacterai.