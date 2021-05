Les forts emblématiques les moins connus de Mumbai: un voyage dans le passé

Peu de gens savent que Bombay a été fortifiée pour résister aux attaques ennemies et plusieurs forts ont été construits à cet effet.

Mumbai était autrefois un groupe de plusieurs îles appelées collectivement Bombay. Des Marathas aux Moghols, des Britanniques et même des Portugais, régnaient sur lui à différents moments. Peu de gens savent que Bombay a été fortifiée pour résister aux attaques ennemies et plusieurs forts ont été construits à cet effet. Bien que bon nombre d’entre eux aient été ravagés par le temps, leurs marques demeurent, ayant résisté aux épreuves météorologiques au fil des décennies. Voici quelques faits étonnants sur les forts qui marquent le passé glorieux de la ville …

Fort de Bassein

Construit par les Portugais en 1536 et réparti sur 110 acres, le Fort de Bassein, alias Vasai Fort, est l’un des meilleurs spécimens de l’architecture défensive indo-européenne. Ce fort géant avait trois couvents, six églises, une cathédrale en plus de nombreux bâtiments publics et privés, y compris le fort Saint-Sébastien d’origine, Misericordia, le Sénat, l’hôtel de ville, l’usine, l’hôpital, le collège, la bibliothèque, la monnaie et un marché animé. . Cette base commerciale, politique et militaire des Portugais pendant près de 300 ans, abritait 2400 soldats, 300 habitants, nobles et artisans.

En 1739, les Marathas, sous la direction de Chimaji Appa, le frère cadet de Peshwa Bajirao I, prirent le contrôle du fort et placèrent de nombreux symboles de victoire dans les locaux, dont un temple et une statue. En 1802, les Britanniques ont enlevé le territoire aux Marathas après le traité de Bassein. Fait intéressant, la porte de la cour du fort de Bassein est encore soigneusement conservée à l’église Remedy de Vasai. Bien que de grandes parties de cette ville-fort historique soient tombées en ruine, plusieurs tours de guet, avec des escaliers sécurisés menant, se dressent toujours. Le fort est un lieu de tournage populaire pour les films et les chansons de Bollywood.

C’est un monument national protégé sous Archaeological Survey of India.

Fort de Sion

Construit sur une butte par les Britanniques sous la Compagnie des Indes orientales entre 1669 et 1677, le fort de Sion marquait la frontière entre l’île Parel qu’ils détenaient et l’île de Salsette sous contrôle portugais, au nord de l’autre côté du ruisseau.

Offrant une vue panoramique sur la côte est, le fort de Sion possède une série de belles allées, quelques pièces en ruine et un vieux canon au sommet. À la base, se trouve un jardin nommé d’après Pt. Jawaharlal Nehru. D’un côté du fort, on peut profiter d’une vue imprenable sur les marais salants lointains du Thane Creek.

La restauration du fort de Sion, qui a été déclarée structure patrimoniale de catégorie I, avait commencé en 2009, mais a été interrompue en raison du manque de fonds.

Belapur Fort

Le fort de Belapur a été construit par les Siddis de Janjira en 1560-1570 après avoir arraché le contrôle de la région aux Portugais. Situé au sommet d’une butte près de l’embouchure du Panvel Creek, il a été repris par les Portugais en 1682, après avoir annexé les régions voisines contrôlées par les Siddis. En 1737, il passa sous le contrôle des Marathas, dirigés par Chimaji Appa, qui jurèrent que s’ils réussissaient à capturer le fort aux Portugais, il placerait une guirlande de feuilles de beli dans le temple voisin d’Amruthaishwar. Après la victoire des Marathas, il a été rebaptisé Belapur Fort. En juin 1817, l’armée britannique de la Compagnie des Indes orientales la captura et la détruisit partiellement dans le cadre de la politique de rasage de tout bastion de Maratha dans la région.

Un tunnel existerait également dans le fort, qui, selon plusieurs habitants, relie le fort à l’île de Gharapuri, où se trouvent les grottes d’Elephanta.

Malheureusement, peu de choses ont été faites pour la restauration de ce fort autrefois stratégique. C’est un monument non protégé, actuellement avec CIDCO

Arnala Fort

Stratégiquement situé à l’embouchure de la rivière Vaitarna, le fort Arnala a été construit en 1516 par un chef local du Gujarat, le sultan Mahmud Begda. C’est le spécimen du Maratha et de l’architecture de défense régionale. Dans les années 1530, les Portugais ont établi leurs opérations dans la zone côtière, avec leur quartier général au Fort de Bassein et ont rapidement pris le contrôle de l’île.

À la fin du XVIIe et au début du XVIIIe siècle, la Confédération Maratha en vint à dominer la région. Après avoir capturé le fort de Bassein aux Portugais, qu’il a attaqués à la demande de son frère aîné, Peshwa Bajirao I, Chimaji Appa a jeté son dévolu sur le fort Arnala, car cela aiderait stratégiquement la marine Maratha à attaquer les intérêts portugais.

Une plaque, installée par les Marathas sur le mur nord du fort, pour commémorer leur victoire, en mars 1737, est encore visible aujourd’hui. Ce fort est de forme rectangulaire et possède de nombreux temples tels que Tryambakeshwar, Bhavani Mata, Kalika Mata, et aussi de Mahadev. La porte du fort est joliment décorée de photos d’éléphants et de tigres.

C’est un monument nationalement protégé sous Archaeological Survey of India.

Fort de Ghodbunder

Situé dans le village de Ghodbunder, sur la colline de la rivière Ulhas, sur la route de Mira, ce fort, a été initialement nommé Cache de Tanna par les Portugais, qui l’ont construit en 1550, sous une forme architecturale européenne, à partir de blocs de pierre. Des deux églises construites à l’époque, l’une est en bon état encore aujourd’hui.

L’endroit a également été appelé Ghodbunder car les Portugais avaient l’habitude d’échanger des chevaux ici avec les Arabes. Ce fort est tombé sous l’empire Maratha seulement après que Chimaji Appa ait vaincu les forces portugaises. En 1818, la Compagnie britannique des Indes orientales a repris le fort des Marathas et en a fait son bureau administratif local. Il a un grand rempart avec de nombreux bastions le long de ses murs et également des tours de guet au sommet.

Récemment, l’Archaeological Survey of India (ASI) Ratnagiri et la Direction de l’archéologie et des musées de Mumbai ont décidé de commencer les travaux de restauration du fort.

Fort de Riwa

Connu localement sous le nom de Kala Qilla ou fort noir, le fort de Riwa est situé à Dharavi, sur les rives de la rivière Mithi. La partie la plus importante de cette architecture into-britannique est que ses principaux remparts sont construits avec des pierres de latérite trouvées dans des couleurs noires. Faisant partie du plus grand château de Bombay, ce fort marquait également la partie nord de Bombay aux mains des Britanniques au 17e siècle. Le gouverneur de l’époque, John Horne, a commandé la construction du fort de Riwa, sous la forme d’un boomerang, pour protéger Bombay contre le chef agressif de Maratha, Kanhoji Angre.

Fait intéressant, le fort de Riwa possède également un tunnel souterrain, qui a été construit pour un écoulement libre de la rivière Mithi à cette époque. C’est un fort protégé par l’État sous la direction de l’archéologie et des musées (gouvernement du Maharashtra).

Fort de Sewri

Construit sur l’île de Parel en 1680, le fort de Sewri était l’une des fortifications construites par les Britanniques pour parer aux attaques ennemies sur leur territoire.

En 1689, le général Siddi Yadi Sakat envahit Bombay avec une armée de 20000 hommes et s’empara d’abord du fort de Sewri. Le fort en 1772 a également été témoin d’une autre bataille qui a repoussé une attaque portugaise. Après le déclin des pouvoirs régionaux, il servait à loger les prisonniers.

Actuellement détenue par le département d’État de l’archéologie et des musées, le gouvernement du Maharashtra, et classée comme structure patrimoniale de catégorie I, des efforts sont en cours dans le cadre de la phase I du projet du circuit du fort de Mumbai pour la restaurer. On dit que l’emplacement stratégique du fort de Sewri favorise l’ornithologie car la zone surplombe les vasières fréquentées par les oiseaux migrateurs, en particulier les flamants roses.

Parlant de ces forts, le Dr Mayur Thakare, archéologue adjoint, Direction de l’archéologie et des musées, Govt. du Maharashtra, a déclaré: «Ces forts ne sont pas seulement les monuments morts de l’époque révolue, mais sont les liens vivants qui relient la grande région métropolitaine actuelle de Mumbai à son humble origine dans le passé. Ils sont restés solides comme un roc pour protéger Mumbai ou Bombay dans leurs beaux jours et vieillissent gracieusement maintenant. Ils sont un témoignage unique de notre société multiculturelle et de notre histoire.

Il a ajouté: «Ces forts ont un large champ d’activités de recherche, de conservation et de restauration. Ils doivent être conservés de manière thématique et soigneusement non seulement pour protéger leur existence, mais aussi pour mettre en valeur le développement de leur structure et de leur site au fil des années et des siècles. Ils sont aussi vivants que nous. Seulement, nous devons nous accorder avec eux avec respect en cette ère d’urbanisme et ne pas leur imposer nos exigences urbaines à courte vue. Nous devons nous assurer de transmettre cet héritage à nos générations futures.

Mumbai a une culture diversifiée et une histoire longue et riche. Bien que certains des forts de la ville soient dans un état délabré, ils sont considérés comme de magnifiques œuvres d’architecture et racontent le passé glorieux de Mumbai.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.