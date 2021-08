Les foules de la Call Of Duty League devront être vaccinées et porter des masques

in

Alors que certains événements dans le monde commencent à laisser entrer de grandes foules, comme la NBA et le football anglais, le nombre croissant de cas de variantes Delta aux États-Unis oblige à repenser d’autres spectacles en salle, comme la Call of Duty League.

Les organisateurs de l’événement viennent d’annoncer qu’en raison d’un pic de cas à Los Angeles, ils « renforcent [their] mesures de sécurité » pour le prochain week-end du championnat Call of Duty League :

LA LIGUE CALL OF DUTY A LES MEILLEURS FANS DU MONDE ET NOUS SAVONS QUE VOUS ATTENDEZ DE VOIR VOS ÉQUIPES ET JOUEURS PRÉFÉRÉS RETOURNER SUR LA SCÈNE PRINCIPALE. NOTRE PRIORITÉ SUPÉRIEURE EST LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ DE NOS FANS, DE NOTRE PERSONNEL ET DE NOS JOUEURS. AVEC L’AUGMENTATION DU TAUX DE CAS DE COVID-19 DANS LE COMTÉ DE LOS ANGELES, NOUS AMÉLIORONS NOS MESURES DE SÉCURITÉ POUR LE WEEK-END DU CHAMPIONNAT DE LA LIGUE CALL OF DUTY. À EFFET IMMÉDIATEMENT, TOUS LES PARTICIPANTS SERONT DEMANDÉS DE PRÉSENTER UNE PREUVE DE VACCINATION OU, S’IL N’EST PAS COMPLÈTEMENT VACCINÉ, UN TEST DE PCR OU D’ANTIGÈNE NÉGATIF ​​REÇU DANS LES 72 HEURES SUIVANT LE JOUR DE VOTRE PRÉSENCE. TOUS LES PARTICIPANTS DOIVENT PORTER UN MASQUE PENDANT L’ÉVÉNEMENT, QUEL QUE SOIT LE STATUT DE VACCINATION. POUR PLUS DE DÉTAILS SUR LA POLITIQUE SUR PLACE ET POUR UNE LISTE COMPLÈTE DES PREUVES DE VACCINATION ACCEPTABLES ET/OU DU TEST NÉGATIF ​​COVID-19, VEUILLEZ VISITER NOTRE SITE WEB. NOUS AVONS HÂTE DE VOUS VOIR BIENTÔT!

Semble sensé. Eh bien, la chose la plus sensée serait de ne pas organiser d’événements en personne du tout pendant que cette merde continue, mais les pressions du capitalisme / la durée d’attention des gens semblent avoir rendu cela impossible, alors nous y sommes.

On ne sait pas exactement comment cette formulation autour des résultats de test négatifs s’applique exactement à ceux qui ne sont pas complètement vaccinés, nous avons donc contacté la Ligue pour voir si un test PCR/Antigène ne peut être fourni que par ceux qui sont à moitié vaccinés, ou si quelqu’un peut se présenter et en montrer un. Si quelqu’un peut le faire, et qu’il y a une fenêtre de 72 heures où les gens pourraient avoir été infectés dans une ville où les cas augmentent, alors… beurk.

Plus tôt ce mois-ci, un certain nombre de sponsors comme T-Mobile, Coca-Cola et State Farm ont retiré leur soutien à la compétition à la suite d’allégations historiquement répandues de harcèlement sexuel et d’abus sexuels au sein de la société mère Activision Blizzard.