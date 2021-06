Les “fourgonnettes” de Red Bull regorgent de mises à niveau jeudi et vendredi

Le patron de Mercedes, Toto Wolff, a déclaré que Red Bull avait apporté des camionnettes pleines de mises à niveau jeudi et vendredi avant le Grand Prix de Styrie.

Mercedes se trouve sur un territoire inconnu après avoir disputé quatre courses consécutives sans victoire – la première fois que cela se soit produit à l’ère du turbo hybride.

Et, par conséquent, il y a eu énormément d’attention sur les améliorations apportées par Red Bull. Mercedes a soulevé des problèmes de légalité et de sécurité auprès de la FIA au sujet de l’aileron arrière de Red Bull et de ses arrêts au stand dans le but de ralentir ses rivaux, et des commentaires ont également été faits sur les gains du groupe motopropulseur Honda.

Mais, un autre domaine mis en lumière est une philosophie différente en ce qui concerne à quel point les voitures actuelles seront développées avec une réinitialisation de la réglementation en cours en 2022.

Wolff a déclaré que Mercedes avait déjà arrêté le développement de la W12, alors qu’il avait vu Red Bull apporter diverses améliorations à sa RB16B avant la première des deux courses à domicile au Red Bull Ring.

“C’est une décision très, très délicate [to keep upgrading this year’s car] car nous avons de nouvelles réglementations non seulement pour l’année prochaine mais pour les années à venir, un concept de voiture complètement différent », a déclaré Wolff aux journalistes en Autriche.

« Vous devez choisir le bon équilibre et à peu près tout le monde sera sur la voiture de l’année prochaine.

« Certains peuvent encore apporter des trucs [to the track]. Red Bull a apporté des camionnettes jeudi et vendredi avec de nouvelles pièces et assez juste.

“C’est une stratégie qui s’avère efficace en l’état, car ils étaient tout simplement dans une ligue à part par rapport à une voiture en termes de rythme.”

Alors que le directeur de l’équipe Red Bull, Christian Horner, ne croit pas un instant que Mercedes ait arrêté de développer sa W12 cette saison, son pilote vedette Max Verstappen a déclaré que le plan de Red Bull était de continuer à améliorer la RB16B tout au long de la saison.

“Je ne sais pas ce qui se passe avec les autres équipes, mais je sais que, bien sûr, de notre côté, nous améliorons notre voiture presque à chaque course, ce qui me semble très important”, a déclaré Verstappen lors de la conférence de presse d’après-course.

« Nous avons une bonne opportunité de faire une bonne saison et je suis confiant avec les gens que nous avons dans l’équipe que l’objectif pour l’année prochaine est également de 100%.

« Donc, je pense que jusqu’à présent, je ne vois pas ce compromis – mais bien sûr, le temps nous dira l’année prochaine si c’est comme ça ! Oui, je suis entièrement d’accord avec l’approche que nous avons pour cette saison.

