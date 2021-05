Les fournisseurs d’Apple au Vietnam contraints de fermer en raison de la flambée du COVID-19

Deux fournisseurs d’Apple au Vietnam ont été contraints de fermer temporairement leurs usines en raison d’une augmentation localisée des cas de COVID-19.

Le gouvernement vietnamien a ordonné la fermeture de quatre parcs industriels, entraînant des fermetures d’usines pour Foxconn et Luxshare…

Bloomberg rapporte:

Le Vietnam a chargé Foxconn Technology Group et Luxshare Precision Industry Co. de fermer temporairement leurs usines en raison d’une poussée de virus dans la région du nord, a déclaré Le Anh Duong, président du Comité populaire de la province de Bac Giang.

«Ils mettent en œuvre notre demande de fermer temporairement des usines entières et nous enverrons des responsables de la santé pour les aider à se réorganiser afin de pouvoir reprendre rapidement les opérations et limiter la propagation du virus en même temps», a-t-il déclaré par téléphone. «Nous espérons reprendre les opérations de ces usines dans deux semaines pour limiter les perturbations de la chaîne d’approvisionnement mondiale» […]

Luxshare et Foxconn – tous deux fournisseurs d’Apple Inc. – ont des usines dans les parcs industriels de Van Trung et Quang Chau, a déclaré Duong.