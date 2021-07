Les fournisseurs d’Apple au Vietnam exigent des « soirées pyjama en usine » pour éviter les cas de COVID-19

Dans un nouveau rapport de Bloomberg aujourd’hui, les fournisseurs d’Apple et de Samsung font dormir des milliers de travailleurs vietnamiens dans les usines afin de minimiser les perturbations de la résurgence de COVID-19 dans le pays et de maintenir l’industrie en marche.

« Dans les provinces septentrionales de Bac Ninh et Bac Giang, un centre de fabrication clé qui abrite Samsung Electronics Co. et les principaux fournisseurs d’Apple Inc., les autorités affirment qu’environ 150 000 travailleurs vivent dans des parcs industriels pour réduire le risque d’infections. Dans le centre commercial de Ho Chi Minh-Ville, 22 entreprises employant 25 000 personnes ont également mis en place des sites de soirée pyjama pour un nombre indéterminé d’employés, selon le centre des médias de la ville.