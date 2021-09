Les fournisseurs d’Apple et de Tesla arrêtent leur production alors qu’une crise énergétique « sans précédent » frappe la Chine | Sciences | Nouvelles

Les médias locaux disent que les coupures d’électricité « inattendues » et « sans précédent » dans les provinces du Jilin, du Liaoning et du Heilongjiang, ont été causées par le rationnement de l’électricité pendant les heures de pointe. Des millions de foyers dans l’est de la Chine sont désormais privés d’électricité et des usines ont également été contraintes de fermer. Les fabricants de technologies des côtes est et sud-est du pays, dont Apple et Tesla, en ressentiraient les effets. Le fournisseur d’Apple Inc, Unimicron Technology Corp (UTC), a déclaré avoir mis un terme à la production de trois usines chinoises pour se conformer aux nouvelles normes d’émission fixées par le gouvernement de Xi Jinping.

La Chine aurait resserré ses “normes d’émission” pour les industries lourdes, ce qui a entraîné une forte baisse de la production.

Cela constitue une menace pour les chaînes d’approvisionnement, qui pourraient se rompre pendant la haute saison de vente de produits et d’articles électroniques en Chine.

UTC a déclaré dans un communiqué que la décision avait été prise de se conformer à la “politique de limitation de l’électricité” de la Chine.

Une foule d’autres sociétés, dont un fournisseur de pièces détachées à Tesla, ont également été invitées à arrêter la production cette semaine.

On dit qu’aggraver les choses est une pénurie de charbon.

Le manque d’électricité a provoqué la colère du public et a également provoqué l’arrêt des feux de circulation et de la couverture de téléphonie mobile 3G dans certaines régions.

Un service public de Jilin a également averti que les pénuries d’électricité pourraient perturber l’approvisionnement en eau à tout moment.

La chaîne de télévision publique chinoise CCTV a également déclaré qu’une usine du Liaoning avait dû transporter 23 travailleurs à l’hôpital à la suite d’une intoxication au monoxyde de carbone lorsque les ventilateurs ont soudainement cessé de fonctionner pendant une panne d’électricité.

Goldman Sachs a estimé que jusqu’à 44% de l’activité industrielle de la Chine a été affectée par des pénuries d’électricité.

La production totale d’électricité en août 2021 en Chine était de 10,1% supérieure à celle de l’année dernière.

Il était même 15 % plus élevé pour la même période en 2019.

Mais l’augmentation de la production a également conduit à des émissions toxiques élevées qui ont dépassé les niveaux d’avant la pandémie de la Chine.

Alors que la Chine cherche à s’engager dans la lutte contre le changement climatique en devenant neutre en carbone, elle a demandé aux usines de réduire la production ou la consommation d’électricité dans des provinces telles que les provinces du Zhejiang, du Jiangsu, du Yunnan et du Guangdong.

Des avis ont été envoyés aux industries lourdes pour limiter la consommation d’électricité pendant les périodes de pointe (entre 7h00 et 23h00) ou arrêter la production pendant 2 à 3 jours par semaine.