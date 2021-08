Les fournisseurs d’Apple ont du mal à embaucher suffisamment de travailleurs avant le lancement de l’iPhone 13

in

Les fournisseurs d’Apple qui fabriquent les modèles d’iPhone 13 ont du mal à embaucher suffisamment de travailleurs avant le lancement prévu de nouveaux appareils en septembre, selon le South China Morning Post.



Dans le but d’attirer des travailleurs pour répondre à la demande de la gamme ‌iPhone 13‌, les fournisseurs d’Apple en Chine augmentent considérablement leurs primes de démarrage. L’usine Foxconn de Zhengzhou, qui fabrique environ 80 % des iPhones dans le monde, a augmenté sa prime à l’embauche à un niveau record de 10 200 yuans (1 578 $ US).

De même, Lens Technology a doublé son bonus de 5 000 yuans en février à 10 000 yuans en mai, tandis que l’usine de Luxshare Precision dans le Guangdong a doublé son bonus de parrainage interne de 2 500 yuans en avril à 5 ​​000 yuans en mai, avec un bonus complémentaire de 3 800 yuans. pour les travailleurs de retour qui ont déjà quitté l’entreprise.

Au cours des trois dernières années, Apple a ajouté plus de nouveaux fournisseurs de Chine continentale à sa liste de fournisseurs que tout autre pays, mais simultanément la croissance de la main-d’œuvre chinoise a culminé alors que les emplois dans les usines ont commencé à perdre de leur attrait et que davantage de travailleurs quittent l’industrie travail, ce qui oblige les entreprises à attirer des travailleurs avec des rémunérations plus attrayantes.

La vague d’embauche agressive actuelle vise à lutter contre la production de plus en plus accélérée des modèles ‌iPhone 13‌, qui devraient être lancés à la fin du mois prochain.