Les fournisseurs d’avortement du Texas demandent à la Cour suprême d’accélérer l’appel contre l’interdiction du rythme cardiaque fœtal de l’État

Les prestataires d’avortement du Texas ont demandé à la Cour suprême des États-Unis d’accélérer un appel contre les restrictions nouvellement mises en œuvre par l’État sur la procédure.

Bien qu’il ne soit pas clair si la Cour suprême entendra rapidement l’affaire, Whole Woman’s Health v. Jackson, les juges avaient auparavant autorisé l’application de la loi pendant que les poursuites judiciaires étaient en cours.

La loi, connue sous le nom de “Texas Heartbeat Act”, interdit les avortements après la détection d’un battement de cœur fœtal, ce qui peut survenir dès six semaines de grossesse – lorsque de nombreuses femmes ne savent pas encore qu’elles sont enceintes.

LES FOURNISSEURS D’AVORTEMENT DU TEXAS DEMANDENT À LA COUR SUPRÊME DE BLOQUER LA LOI DE L’ÉTAT QUI INTERDIT LA PROCÉDURE APRÈS SIX SEMAINES

Les groupes de défense des droits à l’avortement de l’État ont demandé des arguments oraux en décembre, à peu près au même moment où le tribunal entendra un appel contestant une loi du Mississippi interdisant la plupart des avortements après 15 semaines de grossesse.

La Cour suprême a donné aux accusés dans l’affaire jusqu’au 28 octobre pour fournir un mémoire écrit avec leurs points de vue. Les juges se réuniront ensuite lors d’une conférence à huis clos et détermineront s’il faut ou non accepter la pétition pour un examen complet et l’inclure dans leur rôle, et si elle doit être accélérée. Les juges détermineront également à ce moment-là si les arguments oraux seront entendus concernant l’affaire en décembre, comme demandé par les prestataires d’avortement.

Selon ceux qui ont présenté les demandes de la Cour suprême, il s’agit d’une question urgente car les femmes se voient refuser l’avortement en vertu de la nouvelle loi.

Le Heartbeat Act a été promulgué le 19 mai par le gouverneur Greg Abbott et ne criminalise pas l’avortement, mais toute personne autre que les employés du gouvernement peut intenter une action civile contre un contrevenant présumé. Si cette personne gagne, la loi exige que le tribunal lui accorde un minimum de 10 000 $ par avortement.

Ronn Blitzer, Bill Mears et Shannon Bream de Fox News ont contribué à cet article.