Les foutues sources de Yuri

Tout d’abord, il le clarifie: « Je ne maudis pas parce que je suis chrétien, et dans le christianisme la malédiction est une abomination. »

Cependant, Yuri a eu deux foutus ressorts dans sa vie: son premier divorce de Fernando Iriarte, à 23 ans, et les suites laissées par le Covid-19. Il a été infecté à la fin de l’année dernière.

Dans un entretien avec la rédaction mexicaine, l’interprète de Veracruz reçoit le printemps 2021 « hors de formation » et sortant d’une crise d’angoisse qui, dit-elle, l’a amenée à prendre des médicaments à un rythme accéléré.

« L’autre jour, j’ai fait un concert en ligne, il n’y avait que 10 chansons et je me suis fatigué, c’était à l’antenne. Mon corps et ma voix ne sont plus entraînés. Je dois faire plus de cours de chant chaque jour », dit-il.

Le chanteur de 57 ans dit que ses cheveux sont tombés et qui a traversé des épisodes de anxiété, pour laquelle elle a dû être traitée avec des médicaments. « Vous devenez accro au médicament, mais grâce à Dieu et la prière est terminée. La parole de Dieu m’a enlevé le médicament », a-t-elle dit.

Depuis le début de la crise sanitaire, plus de 800 spectacles en direct au Mexique ont été annulés ou reportés. Une situation qui a affecté les petits, moyens et grands artistes à différents niveaux, puisque l’essentiel des revenus des artistes ne provient plus de la vente de disques comme il y a 30 ans, mais de tournées.

« La pandémie m’a frappé physiquement et émotionnellement, car il n’y a pas de travail et on ne sait pas ce qui va se passerr. Parce que nous (les artistes) avons une garde, mais cette garde est terminée », dit le jarocha avec plus de 40 ans d’expérience.

Il est contradictoire pour Yuri de recevoir le printemps dans ces conditions lorsqu’il s’agit de ta saison préférée. Mais il lui est encore plus contradictoire que son plus grand succès soit Putain de printemps, une chanson qui, avoue-t-il, ne produit plus le même goût qu’avant.

« Oui, j’en ai marre de le chanter. Parfois ça me choque un peu parce que tu veux chanter de nouvelles chansons et ils te le demandent encore Putain de printemps. Chaque fois que je vais dans d’autres pays, ils me font toujours chanter: dans les réunions, dans les avions, dans les fêtes. Il arrive un moment où cela vous choque. Je le chante depuis l’âge de 16 ansC’est là que vous dites: « demandez-m’en un autre, il y en a d’autres très beaux ». Mais je sais que si un jour je le retire de mon répertoire, ils me jetteront des tomates et des œufs pourris. «

Putain de printemps C’est l’une des chansons pop les plus réussies en espagnol. Il a été écrit à l’origine en italien, sous le titre de Printemps Maleddeta, et composé de Paolo Amerigo Cassella et Totò Savio en 1981. Presque immédiatement, la chanson a atteint le Mexique, où l’industrie a trouvé la personne idéale pour l’interpréter: Yuri, une fille tendre de 16 ans, mais avec une voix si puissante qu’elle correspondait parfaitement au ton dramatique et désespéré du chanson.

« Damn spring est venu à moi sans permission. A la maison de disques (Discos Gamma), ils m’ont dit que je devais le chanter parce qu’ils voulaient en faire un hit au Mexique. En fait, mes premiers succès étaient des reprises européennes. C’était l’âge d’or des disques au Mexique. Nous étions plusieurs: Daniela Romo, Douce, Mijares, Pandore. Nous avons tous eu des albums très réussis », se souvient la femme de Veracruz.

Le fait d’avoir joué à Damn Spring, dit-elle, l’a mise dans un conflit lorsqu’elle a rejoint le christianisme parce que « il y a des choses que j’ai faites dans mon passé et dont je n’avais pas la conscience d’un adulte, et c’est à ce moment-là qu’il y a des hommes qui traversent votre vie. la vie et tu dis: Putain de bâtard! « .

La version de Yuri s’est vendue à plus de 2,6 millions d’exemplaires, principalement en Amérique latine et en Espagne. Avant la chanson, cependant, la femme de Veracruz n’était pas inconnue: elle avait déjà participé à deux festivals OTI, deux feuilletons, et avait deux albums largement acceptés.

«J’ai dû le chanter enfant. Peut-être que si j’avais été chrétien à cette époque, je n’aurais pas osé le chanter, sans savoir que ce serait l’un de mes plus grands succès. Car en réalité celui qui maudit le printemps est le compositeur, pas moi.: Je ne maudis pas le printemps », affirme Yuri, qui recevra la saison la plus colorée de l’année dans l’obscurité de l’enfermement.

