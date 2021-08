Les foyers ruraux bénéficieront d’un investissement de 5 milliards de livres sterling dans le haut débit .

La rivière Swale serpente à travers la campagne de Swaledale dans le Yorkshire. (Crédits : .)

Près de deux millions de locaux supplémentaires dans les régions rurales d’Angleterre seront connectés à Internet ultra-rapide dans le cadre du plan de mise à niveau du gouvernement en gigabit de 5 milliards de livres sterling.

Le secrétaire à la Culture a annoncé que 1,85 million de locaux supplémentaires dans 26 comtés anglais auront accès à Internet à haut débit, équivalent à 1 000 mégabits par seconde.

Cela survient après que les premières zones à bénéficier de la mise à niveau du haut débit de plusieurs milliards de livres – un élément clé du soi-disant programme de nivellement du Premier ministre – ont été révélées en mars, notamment Cornwall, Cumbria, Essex et Northumberland.

Les vitesses permettront aux utilisateurs de télécharger un film HD en moins de 30 secondes et de jeter les bases d’une technologie de nouvelle génération telle que le streaming vidéo de qualité 8K, selon le Département de la culture, des médias et des sports (DCMS).

L’investissement fait partie de l’objectif de Boris Johnson d’atteindre une couverture britannique d’au moins 85 % d’ici 2025, les responsables déclarant que le gouvernement est « en bonne voie » pour respecter l’engagement.

Dans le cadre de cette deuxième annonce, près d’un demi-million de locaux dans le Shropshire, le Norfolk, le Suffolk, le Worcestershire, le Hampshire et l’île de Wight seront parmi ceux qui en bénéficieront, les travaux devant démarrer en 2022.

Des travaux seront ensuite entrepris dans des comtés tels que Derbyshire, Wiltshire, Gloucestershire, Lancashire, Surrey, Leicestershire, Warwickshire, Nottinghamshire, Hertfordshire, Staffordshire, Lincolnshire et Yorkshire.

L’annonce de lundi porte le nombre total de maisons, d’entreprises et d’équipements publics qui devraient en bénéficier à 2,2 millions, a indiqué le département, et d’autres zones devraient être annoncées.

Le secrétaire à la Culture, Oliver Dowden, a déclaré: «Le projet Gigabit est notre mission nationale de mettre à niveau les zones rurales en leur offrant les vitesses Internet les plus rapides du marché.

«Des millions de foyers et d’entreprises rurales supplémentaires seront désormais sortis de la voie numérique lente grâce à notre investissement gigantesque de 5 milliards de livres sterling et à l’un des déploiements les plus rapides d’Europe.

“Cette révolution du haut débit créera des emplois, dynamisera les entreprises et permettra à chacun d’accéder à des services vitaux à une vitesse fulgurante, nous aidant à mieux reconstruire après la pandémie.”

Partout au Royaume-Uni, les gens comptent sur leurs connexions haut débit pour travailler à domicile (.)

Le projet Gigabit a alloué 24 millions de livres sterling pour déployer le haut débit gigabit dans 10 collectivités locales d’Irlande du Nord, tandis que 234 000 foyers et entreprises du Pays de Galles ont été confirmés comme susceptibles de bénéficier de mises à niveau via le programme, a déclaré DCMS.

Un montant supplémentaire de 4,5 millions de livres sterling servira à aider des milliers de personnes du centre de l’Écosse à obtenir des connexions de nouvelle génération.

L’investissement du gouvernement britannique s’ajoutera aux “dizaines de millions de locaux” que les entreprises à haut débit connectent via des déploiements commerciaux, ont déclaré des responsables.

Le secrétaire à la culture de l’ombre du Labour, Jo Stevens, a déclaré: ” Les conservateurs maintiennent le Royaume-Uni sur la voie numérique lente avec leurs promesses non tenues sur le déploiement du gigabit, déplaçant encore et encore leurs objectifs.

« Les hésitations et les retards des conservateurs nuisent à notre infrastructure numérique et à notre économie. »

Rocio Concha, directeur des politiques et du plaidoyer du groupe de choix des consommateurs Which ?, a déclaré: « La crise des coronavirus a mis en évidence à quel point le haut débit rapide et fiable est vital, il est donc bon de voir le gouvernement donner la priorité à davantage de zones rurales qui souffrent depuis trop longtemps d’un Internet médiocre. Connexions.

“Le gouvernement devrait préciser quand ces communautés pourront réellement bénéficier de ces connexions, car les consommateurs comptent plus que jamais sur Internet et l’amélioration de la connectivité jouera un rôle important alors que nous nous remettons de la pandémie.”



