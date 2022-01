Les FPI deviennent des acheteurs nets d’actions en janvier jusqu’à présent ; investir Rs 3,202 cr

Étant donné que le marché indien est résilient et que les flux d’investisseurs institutionnels de détail et nationaux sont importants, il est peu probable que les FPI appuient les ventes à moins que le marché ne monte fortement, a-t-il ajouté.

Après trois mois de frénésie de vente, les investisseurs étrangers sont devenus acheteurs nets au cours de la première semaine de janvier en injectant 3 202 crores de roupies dans des actions indiennes, la correction des marchés leur offrant une bonne opportunité d’achat.

À l’avenir, les flux de FPI resteront volatils en raison des attentes de la hausse des taux de la Fed américaine, des inquiétudes croissantes concernant la variante Omicron et des niveaux d’inflation élevés, ont déclaré les experts.

La dernière entrée est survenue après avoir été témoin d’une sortie nette de Rs 38 521 crore en octobre-décembre 2021. Avant cela, les investisseurs de portefeuille étrangers (FPI) avaient réalisé un investissement net de Rs 13 154 crore en septembre de l’année dernière.

Selon les données disponibles auprès des dépositaires, les FPI ont injecté une somme nette de Rs 3 202 crore dans les actions indiennes du 3 au 7 janvier.

Himanshu Srivastava, directeur associé – Manager Research, Morningstar India, a déclaré : « Les achats intermittents par les FPI pourraient être attribués à la correction des marchés intérimaires, ce qui leur aurait fourni de bonnes opportunités d’achat ».

Il a en outre déclaré que les FPI continuent d’être prudents dans leur approche d’investissement dans le contexte d’une forte augmentation de la pandémie de coronavirus à travers le monde, y compris en Inde.

Bien que le monde ait l’expérience de combattre deux vagues dans le passé, la nouvelle variante – Omicron – continue de poser problème. De plus, une forte augmentation des cas entraînerait également l’imposition d’un verrouillage pour freiner la propagation de la pandémie, ce qui peut à nouveau avoir un impact sur la croissance économique, a-t-il ajouté.

Hormis les actions, les FPI ont également été des acheteurs nets sur le marché indien de la dette, mais de façon marginale. Au cours de la semaine, ils ont acheté des actifs nets d’une valeur de Rs 183 crore.

Les flux d’IPF vers les marchés de la dette indiens ont été sporadiques pendant longtemps sans direction claire. L’année dernière, ils étaient des vendeurs nets à hauteur de Rs 1,04 lakh crore.

VK Vijayakumar, stratège en chef des investissements chez Geojit Financial Services, a déclaré que l’une des principales préoccupations des FPI est le resserrement de la politique monétaire aux États-Unis, avec la hausse du rendement des obligations américaines à 10 ans qui peut déclencher des ventes sur les marchés émergents.

« Avec l’attente d’une hausse des taux de la Fed américaine, des inquiétudes croissantes concernant Omicron et des niveaux d’inflation élevés, nous nous attendons à ce que les flux de FPI vers les marchés émergents, y compris l’Inde, restent volatils », a déclaré Shrikant Chouhan, responsable de la recherche sur les actions (détail), Kotak Securities. .

Selon Srivastava, des corrections intermittentes sur les marchés pourraient déclencher des achats auprès des FPI. Cependant, avec des valorisations toujours élevées et d’autres inquiétudes, l’Inde pourrait ne pas être aussi attrayante pour eux que cela a été le cas il y a quelque temps.

