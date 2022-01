Les FPI deviennent des acheteurs nets d’actions et poussent les marchés à la hausse

Les attentes du budget de l’Union et la forte croissance macroéconomique sont parmi les facteurs clés qui guideront les flux de capitaux des investisseurs étrangers, selon les analystes.

Par Ruchit Purohit

Les marchés boursiers ont connu un net rebond depuis le début de la nouvelle année civile, les investisseurs de portefeuille étrangers (FPI) étant devenus acheteurs nets après avoir vendu sans relâche au cours des trois mois précédents. Grâce aux afflux, le Sensex et le Nifty ont clôturé au-dessus des niveaux de 60 000 et 17 900, respectivement, mercredi. Les investisseurs mondiaux ont acheté des actions d’une valeur de 579 millions de dollars ou 4 308 crores de roupies jusqu’au 5 janvier, selon les données de NSDL. Les attentes du budget de l’Union et la forte croissance macroéconomique sont parmi les facteurs clés qui guideront les flux de capitaux des investisseurs étrangers, selon les analystes.

Cependant, les chiffres bruts d’achat et de vente restent nettement inférieurs à la moyenne habituelle. Selon les analystes, l’année civile vient de commencer, et pour identifier une tendance claire, il faut attendre encore un peu pour voir si de l’argent frais est introduit sur les marchés.

« Alors que les FII sont devenus acheteurs en janvier, les activités sont toujours nettement inférieures. Les chiffres bruts d’achat et de vente sont encore nettement inférieurs à la moyenne. Ainsi, il faut attendre environ une semaine pour évaluer la tendance et voir si de l’argent frais revient. Néanmoins, la cohérence des flux nationaux est un facteur clé qui, selon nous, stimulera les marchés comme on l’a vu au cours des deux dernières années », a déclaré à FE Pankaj Pandey, responsable de la recherche chez ICICIdirect.

En outre, les entrées des investisseurs mondiaux seront comparativement inférieures à celles des années précédentes et resteront modestes dans un contexte d’inversion du cycle des taux d’intérêt à l’échelle mondiale en raison des pressions inflationnistes et d’autres facteurs. D’un autre côté, la croissance des bénéfices, les progrès de la vaccination dans le pays et la résilience économique continueront de fournir un soutien solide, ont déclaré les experts.

« Nous pensons que les flux de FPI pourraient reprendre, car la performance relative de l’économie indienne se démarque parmi ses pairs, justifiant en partie les valorisations supérieures à la moyenne. La reprise des flux de FPI serait positive pour les grandes capitalisations, en particulier les banques », a déclaré Jefferies dans une note récente.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.