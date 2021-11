Les FPI pompent jusqu’à Rs 19 712 cr sur les marchés indiens en novembre

En octobre, les FPI sont restés vendeurs nets à Rs 12 437 crore.

Les investisseurs de portefeuille étrangers (FPI) étaient des acheteurs nets sur les marchés indiens à Rs 19 712 crore en novembre jusqu’à présent.

Selon les données des dépositaires, ils ont investi Rs 14 051 crore dans des actions et Rs 5 661 crore dans le segment de la dette entre le 1er et le 18 novembre.

Cela s’est traduit par un investissement net total de 19 712 crores de roupies au cours de la période sous revue.

« Dans une perspective à long terme, l’Inde continue d’être une destination d’investissement importante et compétitive. Malgré des défis intermittents et à court terme, l’Inde offre une bonne opportunité de croissance », a déclaré Himanshu Srivastava, directeur associé (responsable de la recherche) chez Morningstar India.

Il a ajouté que les flux nets de cette semaine ne peuvent pas être interprétés comme un changement de tendance car les incertitudes sur le front mondial et national persistent.

« Cela pourrait être une allocation tactique par les FPI, et il faut surveiller les tendances des flux dans les semaines à venir pour mieux accéder à leur modèle d’investissement », a-t-il déclaré.

Pendant la première quinzaine de novembre, les FPI ont été vendeurs dans le secteur bancaire et même dans des secteurs performants comme l’informatique, a noté VK Vijayakumar, stratège en chef des investissements chez Geojit Financial Services.

Il a en outre ajouté que la plupart des maisons de courtage étrangères ont lancé un appel de vente à l’Inde en raison des craintes d’évaluations tendues.

À l’avenir, une réduction anticipée d’un montant plus élevé de la part de la Réserve fédérale américaine pourrait conduire à ce que les marchés émergents, dont l’Inde, reçoivent une réduction des investissements étrangers, a déclaré Shrikant Chouhan, responsable (recherche sur les actions et vente au détail) chez Kotak Securities.

Le seul élément positif est la baisse des prix du brut, a-t-il ajouté.

