Les FPI restent vendeurs nets en novembre à Rs 949 crore

Les investisseurs de portefeuille étrangers (FPI) étaient des vendeurs nets sur les marchés indiens à hauteur de Rs 949 crore au cours de la première moitié de novembre.

Selon les données des dépositaires, ils ont retiré 4 694 crores de Rs des actions entre le 1er et le 12 novembre.

Dans le même temps, ils ont pompé Rs 3 745 crore dans le segment de la dette. Cela s’est traduit par un retrait net total de Rs 949 crore. En octobre, les FPI sont restés vendeurs nets à Rs 12 437 crore.

Les FPI s’inquiètent de la hausse des valorisations des actions indiennes, qui continuent de se négocier à des niveaux proches de tous les temps, a déclaré Himanshu Srivastava, directeur associé – Manager Research, Morningstar India.

Les FPI assis sur les bénéfices auraient choisi de réserver la même chose, ce qui se reflète dans la tendance des flux au cours des dernières semaines, a-t-il déclaré.

En outre, les inquiétudes concernant la pression inflationniste mondiale et le ralentissement dans certaines des économies développées sont également préoccupantes, a-t-il déclaré.

« Il semble que les FPI se retirent en raison de problèmes de valorisation. Le point important à noter est que l’ancien scénario où les FPI représentant les tendances du marché dictaient l’argent intelligent est terminé pour le présent… Nous sommes dans une période d’incertitude », a déclaré VK Vijayakumar, stratège en chef des investissements chez Geojit Financial Services.

Pour le segment de la dette, Srivastava a déclaré : « La tendance des flux a été largement influencée par la direction des rendements du Trésor américain et américain. Les FPI ont tendance à parquer leurs investissements dans des obligations indiennes à court terme lorsqu’ils adoptent une approche attentiste envers les actions indiennes.

Les flux de FPI en novembre étaient jusqu’à présent positifs pour l’Indonésie, les Philippines, la Corée du Sud, Taïwan et la Thaïlande à hauteur de 78 millions USD, 47 millions USD, 203 millions USD, 1 565 millions USD et 59 millions USD, respectivement, a noté Shrikant Chouhan, responsable de la recherche sur les actions de détail, Kotak Securities.

À l’avenir, Chouhan a déclaré que les flux de FPI pourraient rester volatils sur les marchés émergents en raison de la forte augmentation des prix mondiaux de l’énergie et que les perspectives de prix élevés pourraient constituer une autre source de risque pour l’inflation mondiale et nationale.

