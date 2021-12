Les FPI retirent 1,63 milliard de dollars de leur dette en 2021

Les FPI ont retiré 1,63 milliard de dollars en 2021, contre 13,9 milliards de dollars en 2020. En décembre 2021, les FPI se sont endettés pour 1,7 milliard de dollars, selon les données présentées.



Par Manish M Suvarna

Les investisseurs de portefeuille étrangers (FPI) ont retiré près de 1,63 milliard de dollars d’instruments de dette au cours de l’année civile 2021, ce qui est nettement inférieur à celui de 2020. La majorité de l’argent a été retirée en décembre.

Les FPI ont retiré 1,63 milliard de dollars en 2021, contre 13,9 milliards de dollars en 2020. En décembre 2021, les FPI se sont endettés pour 1,7 milliard de dollars, selon les données présentées.

Selon les acteurs du marché, la plupart des investisseurs étrangers ont retiré leur argent des marchés émergents après le déclenchement de la pandémie au début de 2020, ce qui a obligé la plupart des banques centrales à vider le système de liquidités et à réduire les taux pour soutenir l’économie, en particulier la croissance.

Les investisseurs étrangers sont restés incertains et, par conséquent, l’année civile 2020 a vu un retrait massif de la dette. Mais les conditions ont commencé à s’améliorer après l’accélération de la campagne de vaccination menée par divers pays. Cela a stimulé les sentiments des investisseurs étrangers, mais la baisse des taux dans leurs pays les a contraints à se tourner vers un marché émergent où les rendements sont meilleurs.

Les investissements des acteurs étrangers sont restés volatils en 2021. Alors que ces investisseurs étaient des acheteurs nets de dette indienne pendant quelques mois, les choses se sont aggravées par la suite en raison de la résurgence de la pandémie de coronavirus, de la hausse de l’inflation dans le monde et d’autres facteurs contributifs.

En décembre, après que la Réserve fédérale américaine a signalé un ralentissement plus tôt que prévu et des hausses de taux, les flux ont été impactés. « Étant donné que la Réserve fédérale américaine vise un retrait plus rapide de l’accommodement monétaire, il pourrait y avoir des sorties des marchés émergents. Cependant, nous ne verrons peut-être pas de sortie significative de FPI des marchés de la dette indiens, car une grande partie de l’argent chaud est déjà sortie au cours des quatre dernières années. Actuellement, les FPI possèdent très peu d’obligations indiennes », a déclaré Pankaj Pathak, gestionnaire de fonds, revenu fixe chez Quantum Asset Management.

Les négociants en obligations s’attendent à ce que les investissements des investisseurs étrangers s’améliorent en 2022, car il y a une forte probabilité que la dette indienne soit incluse dans l’indice obligataire mondial, ce qui attirera des entrées substantielles de FPI des ETF mondiaux et d’autres investisseurs de référence.

« Les flux de FPI en 2022 en tant que tels devraient être très sains. Nous constatons que la plupart du travail pour que l’Inde soit incluse dans les indices mondiaux est presque terminé et que le dernier obstacle sera également levé après le budget. Cela entraînera naturellement un flux important vers l’Inde », a déclaré Ajay Manglunia, directeur général et responsable des titres à revenu fixe institutionnels chez JM Financial.

