Les fractures de la relation entre le prince William et le prince Harry ont commencé il y a plus de 20 ans | Royal | Nouvelles

Le prince William “ a pris une décision sur l’hôte de la procession ”

Les frères faisaient partie de la procession qui marchait avec le cercueil de Philip vers la chapelle St George, dans le château de Windsor, en se souvenant de leur grand-père. C’était la première fois que le couple était vu en public ensemble depuis qu’Harry avait déménagé à Los Angeles avec sa femme Meghan Markle et son fils Archie. Les retombées de la sortie royale de Harry ont été féroces, conduisant à des relations tendues avec certains membres du cabinet, qui ne se sont intensifiées qu’après que lui et Meghan aient été interviewés le mois dernier par Oprah Winfrey.

L’entretien a vu le duc et la duchesse de Sussex déchaîner une série d’allégations visant la famille royale, notamment que Meghan n’avait pas été soutenue malgré ses problèmes de santé mentale.

Harry a également appelé William et son père le prince Charles, affirmant que les deux hommes étaient «piégés» à l’intérieur de la monarchie et incapables de s’éloigner de leurs positions.

Bien que William et Harry aient semblé discuter après les funérailles, accompagnés de l’épouse du duc de Cambridge, Kate, certains commentateurs affirment que la fracture persiste.

On ne sait pas quand la prétendue dispute entre les deux frères et sœurs a commencé, mais Tom Bower – un journaliste qui a écrit une collection de biographies non autorisées sur des personnalités, y compris l’ancien Premier ministre Tony Blair – a affirmé que cela pourrait remonter à des décennies.

En écrivant pour The Sun, il a déclaré “qu’il y a eu des fractures entre Harry et William qui ont commencé il y a plus de 20 ans”.

Il a poursuivi: «Bien que unis par la torture de la dénonciation de l’adultère en série de leurs parents, leur enfance instable a été compliquée par leurs destins différents.

«Identifié comme le futur monarque, William était parfois invité seul pour le déjeuner du dimanche avec la reine à Windsor.

“En traversant la Tamise depuis Eton, l’écolier a été initié par sa grand-mère aux secrets et à la magie de la monarchie la plus durable du monde.”

M. Bower a noté qu’Harry montrait “une consternation croissante” de ne pas avoir eu le même “privilège”.

Harry “a pleuré d’avoir été mis à l’écart” malgré que sa mère, la princesse Diana, ait déclaré qu’il avait de la chance “d’être soulagé de ce fardeau”, a poursuivi M. Bower.

Il a ajouté: «Toute amertume qu’Harry a ressentie a diminué après 2005 quand il est devenu officier de l’armée. Cela lui a donné la stabilité dont il rêvait.

“Mais ce fut une route difficile pour le jeune prince.”

La biographie de Pro-Sussex, “ Finding Freedom ”, publiée l’année dernière, a fait valoir que les divisions se sont également accrues lorsque Meghan est devenue proche de Harry, au début de leur romance éclair.

Il a affirmé que William a appelé Meghan “cette fille”, ce que Harry pensait être “snob”.

Les remarques de M. Bower ont été soutenues par l’historien royal Robert Lacey, qui a déclaré que la rupture aurait pu être déclenchée après que Harry ait décidé d’aller à une soirée déguisée dans une tenue nazie.

L’année dernière, M. Lacey a déclaré à Entertainment ce soir que l’incident d’il y a 16 ans avait peut-être déclenché le début de la fin de leur relation.

Il a dit: «C’est la première fois que nous découvrons le conflit entre les frères, et Harry commence à ressentir ce stéréotype qui lui est imposé.

“William est le roi du château, et c’est le sale coquin. Et quand Kate arrive, il tombe joyeusement dans le rôle du numéro trois [in line to the throne] et tout est si bon jusqu’ici.

«Puis Harry tombe amoureux de Meghan et cela change vraiment les choses, et elle lui fait voir les choses d’une nouvelle manière, c’est donc là que la rupture a vraiment commencé avec William et Harry. Quand il a vu à quel point il tombait amoureux de Meghan. “

Mais l’auteur Angela Levin, a écrit dans son livre de 2018, “ Harry: Conversations avec le prince ”, que le ressentiment s’est peut-être insinué avant cela, en particulier lorsque le couple a étudié ensemble à Eton College.

Elle a dit: «Harry s’est plaint une ou deux fois que William n’était pas là pour lui, mais il aurait pu le taquiner.

«Même si c’était vrai, William à 15 ans n’avait à peine plus d’expérience de la vie qu’Harry, malgré des années passées à essayer d’être le parent de leur mère.

«C’était le travail d’un adulte et quelqu’un aurait dû comprendre qu’il avait besoin d’une aide professionnelle.»