Les frais sur le réseau Bitcoin (BTC) ont chuté de plus de 90% en un mois, les initiés de l’industrie notant qu’ils sont bas par rapport à ce qui a été historiquement vu – mais qu’ils vont maintenant commencer à augmenter progressivement comme une série d’ajustements de difficulté d’exploitation minière qui visaient pour contrebalancer les effets de la répression chinoise a pris fin.

Selon BitInfoCharts.com, les frais de transaction médians de Bitcoin en USD (moyenne mobile sur 7 jours) sont en baisse de 93% en un mois, à 0,33 USD le 4 août contre 4,46 USD le 4 juillet.

Source : Bitinfocharts.com

Récemment, Stephen Barbour, propriétaire de Données en amont, qui construit des patins miniers Bitcoin portables pour les applications pétrolières et gazières en amont, a fait valoir que les revenus des redevances minières en termes de BTC étaient à «un niveau bas inhabituel, même par rapport aux marchés baissiers précédents. […] Niveaux 2014 bas. Il l’a décrit comme “très étrange” et potentiellement un “calme avant la tempête”.

S’adressant à Cryptonews.com, Phillip Gradwell, économiste en chef de la société d’analyse et de renseignement en chaîne Analyse de chaîne, a également noté que les « revenus des redevances minières en termes de BTC, et même en USD, sont faibles par rapport à ce que nous avons vu historiquement ».

Selon lui, cela fait suite à une baisse de l’utilisation globale de la chaîne, la quantité de bitcoins changeant de main sur la blockchain pour revenir aux niveaux observés pour la dernière fois au quatrième trimestre de 2019.

« Les frais de transaction ont été exceptionnellement bas parce que le réseau [mining] la difficulté était de s’adapter en réponse à la réduction drastique du hashrate BTC qui a suivi les mesures de répression de la Chine », Igor Runets, PDG et fondateur du principal fournisseur de services de colocation pour l’exploitation minière BTC BitRiver, ajoutée.

La Chine s’est lancée dans une guerre réglementaire contre l’industrie de la cryptographie, affectant fortement les mineurs et forçant les petits et grands mineurs à fermer boutique. Cependant, à long terme, cela est bénéfique pour le réseau Bitcoin, affirment les analystes, car le hashrate se répandra plus uniformément à travers le monde, établissant une nouvelle décentralisation. Selon une étude récente, la part de la Chine dans le hashrate mondial du bitcoin a commencé à baisser avant la dernière répression gouvernementale.

Cependant, Runets a déclaré à Cryptonews.com qu’il pensait que les frais de transaction commenceraient désormais à augmenter progressivement, en déclarant :

« La difficulté a augmenté après le dernier ajustement de difficulté qui s’est produit ce week-end. Cela a mis fin à une série d’ajustements de difficulté qui tentaient d’équilibrer les conséquences de la répression chinoise sur le hashrate de la BTC.

La difficulté d’extraction de Bitcoin, ou la mesure de la difficulté de rivaliser pour les récompenses minières, a augmenté de 6% lors du dernier ajustement du week-end dernier, brisant la deuxième plus longue séquence de chutes de l’histoire du réseau. Il s’agit du premier ajustement à la hausse depuis que la Chine a réprimé le minage de crypto en mai.

Source : Bitinfocharts.com

Gradwell a déclaré qu’il considérait toujours les frais comme un indicateur retardé du marché global, affirmant qu’ils augmentaient lorsque les gens voulaient déplacer le BTC sur la blockchain, généralement lorsque les prix étaient déjà à des niveaux record.

“Cependant, le point sur la garde est juste – il est possible que, surtout avec l’augmentation des investissements institutionnels dans le bitcoin au cours des neuf derniers mois, plus de bitcoin se trouve chez des dépositaires tiers. Ici, il est utile de comparer bitcoin avec Ethereum (ETH), où les frais sont toujours élevés (bien qu’en baisse par rapport aux pics du début de l’année) en raison de l’augmentation des échanges sur les échanges décentralisés non dépositaires », a-t-il déclaré à Cryptonews.com.

En ce qui concerne les frais Ethereum, nous les voyons à 3,5 USD le 4 août, contre 1,89 USD enregistré le 25 juillet et 1,47 USD le 29 juin, par exemple. Il reste cependant nettement inférieur au pic observé mi-mars à 24,44 USD.

