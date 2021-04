Les frais de Bitcoin montent en flèche, augmentent également de 272% en termes de BTC

Extraction de Bitcoin

Les frais de Bitcoin montent en flèche au-delà de 50 $, augmentent également de 272% en termes de BTC

Bien qu’à peine perceptible sur la période plus longue, en termes de BTC, les frais sont de 0,00093 BTC car le temps de blocage augmente au-delà de 15 minutes après la baisse du taux de hachage, qui a commencé à se rétablir.

Le taux de hachage Bitcoin a maintenant commencé à se rétablir après une baisse de 40% d’un jour à l’autre au cours du week-end.

Cette baisse, comme nous l’avons signalé, était due à la baisse du réseau du Xinjiang, qui, en raison de la saison sèche, représente une part importante du réseau Bitcoin.

Selon Bitinfocharts, le taux de hachage était d’environ 162 Th / s le 10 avril, qui est descendu à près de 105 Th / s et est maintenant revenu à environ 125 Th / s.

Pour cette raison, le temps de confirmation de bloc est passé des 10 minutes standard à 15,8 minutes, selon Bitinfocharts. Bien que lentement descendant, il n’a pas encore complètement récupéré.

Ceci, bien sûr, conduisant à 1,5 transactions traitées par seconde aujourd’hui, vu pour la dernière fois fin mars 2020. En conséquence, le nombre de transactions, qui se maintient entre 25 000 et 35 000 depuis plus d’un an, est tombé à 14 000, selon Blockchair.com.

Avec le temps de traitement réduit et de moins en moins de transactions confirmées, les gens demandent de plus en plus de frais pour inciter les mineurs à les placer en premier. En tant que tel, les frais moyens sur le réseau Bitcoin sont passés à 53 $, vu pour la dernière fois en décembre 2017, au sommet du marché haussier.

En termes de BTC, une augmentation de 272% a également été enregistrée de 0,00025 à 0,00093 BTC. Mais à plus long terme, c’est à peine perceptible; une hausse légèrement plus importante a été observée en décembre 2017 à 0,004 BTC.

