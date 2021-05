Les frais de licence de la BBC devraient être décidés par les militants référendaires, alors que le sondage affirme 98% CONTRE | Royaume-Uni | Nouvelles

Alors que la société est sous le choc des révélations sur le comportement «trompeur» de Martin Bashir avant son interview avec Diana, princesse de Galles, le groupe de campagne Defend the BBC veut que la question de savoir comment la BBC est financée soit posée au peuple. L’appel à un référendum intervient alors que la BBC négocie avec le gouvernement le futur niveau de redevance, qui s’élève aujourd’hui à 159 £ pour une licence de télévision. Un sondage téléphonique auprès des lecteurs de Sunday Express a révélé que 98 % souhaitaient que la BBC perde la redevance.

Le comité des comptes publics de Westminster a rapporté ce mois-ci que chaque année, environ « 200 000 ménages supplémentaires choisissent de ne pas payer les frais de licence ». Il a également déclaré qu’entre « 2010 et 2019, le temps par jour qu’un adulte passait à regarder la télévision de la BBC a diminué de 30 % ».

Rebecca Ryan, directrice de campagne de Defund the BBC a déclaré : « La dissimulation scandaleuse par la BBC de la tromperie de Martin Bashir a vraiment exposé la BBC pour ce qu’elle est : arrogante, déconnectée et au-delà de la réforme.

«Le droit de licence a été introduit il y a plus de 70 ans et des sondages récents montrent que plus de la moitié des Britanniques pensent que la BBC est une mauvaise valeur. Il est grand temps que les Britanniques aient leur mot à dire sur l’élimination des droits de licence.

« Les Britanniques ont voté pour laisser une institution gonflée et déconnectée en 2016. Je suis convaincu qu’ils voteront pour en laisser une autre. Defund, la BBC concentrera désormais ses efforts sur l’obtention et la victoire d’un référendum sur cette question importante. »

Le député conservateur d’Ashfield, Lee Anderson, a déclaré la semaine dernière à la Chambre des communes qu’il avait «déchiré» sa licence de la BBC et qu’il ne donnerait plus d’argent au diffuseur «pourri». Il soutient qu’il devrait être financé par souscription.

M. Anderson a déclaré au Sunday Express : « Ils ne me retireront pas un centime… Ils sont anti-gouvernementaux ; ils sont, en fait, l’opposition officielle au gouvernement en ce moment.

“Ils ne parlent pas pour moi et ils ne parlent pas pour la grande majorité des gens dans des endroits comme Ashfield et Eastwood, et plus tôt ils sont remboursés et dès qu’il s’agit d’un service d’abonnement, en ce qui me concerne, le meilleur.”

Jonathan Gullis, député conservateur de Stoke-on-Trent North, a ajouté : « Il existe de sérieuses inquiétudes dans tout le pays quant à la qualité, l’impartialité et la pertinence de la BBC. Le droit de licence est un montant considérable [out] des poches des Britanniques qui travaillent dur et il est donc parfaitement raisonnable que les gens veuillent voter pour savoir s’ils veulent que cela continue. »

Philip Booth de l’Institute of Economic Affairs a également fait pression pour un changement radical, déclarant : « La redevance est un anachronisme, et la BBC est devenue une loi en soi… Elle devrait soit être vendue commercialement, soit être détenue en tant que mutuelle. organisation par ses abonnés.

“Il serait alors vraiment redevable aux personnes qui ont choisi de s’abonner.”

Un porte-parole de la BBC a déclaré : « La BBC est la marque médiatique la plus utilisée au Royaume-Uni et nous continuons à offrir un excellent rapport qualité-prix. La redevance reste la méthode de financement convenue dans la Charte de la BBC jusqu’en 2027 au moins. »

La société affirme qu’elle est utilisée par une moyenne de cinq millions d’adultes «chaque minute du jour et de la nuit», 90% des adultes britanniques utilisant ses services chaque semaine.