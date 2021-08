Les frais de licence de la BBC « doivent disparaître », déclarent les Britanniques après les commentaires de Humphrys | Royaume-Uni | Nouvelles

L’ancien présentateur de Nine O’Clock News et Today a proposé hier la mesure drastique, affirmant : « Son heure est venue ». M. Humphrys a suggéré qu’il était tout simplement déraisonnable de forcer quiconque possédait un téléviseur à payer 159 £ par an même s’il ne regardait pas la BBC, en particulier compte tenu de la montée en puissance de Netflix et d’autres services de streaming.

Sur 8 823 personnes qui ont voté entre 13h15 hier et 10h ce matin, 98% (8 646) ont voté oui.

Seulement deux pour cent (176 personnes) ont dit non, tandis qu’un nombre statistiquement insignifiant de 32 étaient indécis.

Les commentaires à la fin de l’histoire d’hier ont clairement indiqué où la grande majorité d’entre eux se situaient sur la question.

Un lecteur a commenté : « Les frais de licence doivent disparaître. Pas de question.

« Les opérations de la BBC sont profondément ancrées dans leurs propres agendas, facilitées par les militants qui y travaillent. »

Ils ont expliqué : « Cela ne représente plus le spectre de la vie et de la société britanniques.

«Ce doit être une télévision payante. Alors tante pourra faire ce qu’elle veut dans son monde éveillé.

Un autre a ajouté : « Je n’ai pas à payer Tesco pour faire du shopping à Sainsbury.

« La licence BBC est un anachronisme.

« Laissez la BBC voler de ses propres ailes.

“Mais les politiciens veules que nous avons maintenant ne le permettront jamais.”

La BBC a suscité la controverse ces dernières années avec les salaires qu’elle verse à ses meilleurs salariés, dont Gary Lineker, qui engrange près de 1,4 million de livres sterling par an.

De plus, la décision de supprimer l’exemption des droits de licence pour les personnes de plus de 75 ans a également attisé la colère.

Un troisième lecteur a déclaré : « Je pense que la BBC s’affaire à enfoncer des clous dans son propre cercueil depuis des années maintenant.

“Vous ne pouvez pas insulter, fréquenter et menacer votre clientèle pendant des années, puis vous attendre à ce que ces mêmes clients crachent de l’argent pour vous garder en affaires.”

Un autre a demandé pourquoi M. Humphrys avait changé de ton ces dernières années.

Ils ont déclaré: «Alors qu’il était un pilier de la BBC, M. Humphrys était heureux de prendre notre argent.

«Maintenant, il a quitté l’organisation partiale, il est heureux de la critiquer. Je n’ai pas entendu beaucoup de critiques de sa part pendant leur paie.

“Cependant, il a raison de demander la suppression du droit de licence.”