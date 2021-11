Les frais de licence de la BBC sont fixés pour un gel de deux ans alors que le Royaume-Uni lutte contre la crise du coût de la vie | Royaume-Uni | Nouvelles

Les négociations entre la société et le gouvernement sur le coût des droits de licence obligatoires de 2022 à 2027 devraient se conclure plus tard ce mois-ci. Selon des initiés, les frais de licence devraient rester gelés à 159 £ pendant deux ans au maximum.

Selon le Telegraph, aucune décision n’a encore été finalisée, mais trois sources ont déclaré qu’un gel de 12 mois ou de deux ans était susceptible d’être le résultat.

Une source a déclaré: « Le sens est que cela doit être ferme mais juste.

« Ce n’est pas le moment d’augmenter le montant que les ménages doivent payer. »

Les initiés ont déclaré que les frais de licence augmenteraient toutefois en fonction de l’IPC, une mesure de l’inflation.

Cela devrait permettre des augmentations de quatre à cinq ans.

Un initié a déclaré que cela représenterait un règlement généreux pour la BBC tandis que d’autres pensent qu’il est nécessaire de garantir que la BBC reste financièrement solide d’ici 2027.

Lorsque la charte expirera en 2027, le gouvernement pourrait chercher à réformer radicalement le mode de financement de la BBC.

Une source de la BBC a déclaré au Telegraph : « Il n’y a actuellement aucun accord sur les droits de licence.

Plus de trois millions de foyers sont désormais contraints de payer 157,50 £ pour une licence couleur et 57 £ pour une licence noir et blanc.

Des appels ont été lancés pour que la BBC supprime la redevance obligatoire, mais le gouvernement a confirmé que le non-paiement de la redevance ne serait pas décriminalisé.

Ceux qui regardent en direct la BBC TV et iPlayer doivent payer les frais annuels de 157,50 £ ou risquent une amende pouvant aller jusqu’à 1 000 £ en plus des frais de justice.

La redevance est le coût annuel que les téléspectateurs doivent payer au Royaume-Uni et finance uniquement les services de télévision, de radio et en ligne de la BBC.

Lors des élections générales de 2019, de hauts députés conservateurs ont attaqué la BBC accusant la société de parti pris.

La société a également été accusée de dépeindre de manière négative des personnes issues de la classe ouvrière et de les ridiculiser.

En janvier, le directeur général de la BBC, Tim Davie, a déclaré que les journalistes de la BBC devaient être « des militants pour l’impartialité ».

Il a dit : « Avez-vous besoin du grésillement de la partialité pour percer dans cet espace ?

« Je pense qu’il est vraiment important de dire que l’impartialité n’est pas ennuyeuse.

« Ce n’est pas la partie sèche du reportage, c’est absolument un réel appétit de preuves, de vérité, de témoignage.

« Cela peut être de très bons reportages savoureux et je pense que nous ne devons pas abandonner… nous avons eu un journalisme d’investigation incroyable, des reportages très convaincants pour certaines de ces situations dans le monde et nous voulons continuer à le rendre intéressant.

« Et je pense vraiment qu’il est très important que ceux d’entre nous qui luttent pour des médias impartiaux, pour dire la vérité, ne doivent pas céder à : » Nous devons le faire d’une manière qui obtient le maximum de clics immédiatement « , mais ne le fait pas non plus. abandonner le théâtre de celui-ci, l’émotion de celui-ci, toutes les choses que nous voulons apporter. »

Express.co.uk a contacté la BBC pour un commentaire