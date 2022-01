Les frais de licence de la BBC sont menacés alors que Dorries ordonne au diffuseur de se serrer la ceinture – nouvel examen dans quelques semaines | Royaume-Uni | Des nouvelles

Le ministre principal s’entretiendra avec les directeurs de la BBC pour déterminer le coût de la redevance au cours des cinq prochaines années, qui s’élève actuellement à 159 £ par an. On pense que toute augmentation des prix sera inférieure aux taux d’inflation, mais devrait toujours augmenter avant la charte royale en 2027. Cependant, avec la hausse des prix susceptible de rester inférieure aux taux d’inflation, cela entraînera essentiellement une réduction du budget de la société. à un moment où la BBC subit une énorme pression financière.

De nombreux consommateurs au Royaume-Uni sont frustrés par les frais de licence, qui sont considérés par beaucoup comme une taxe forcée, et un récent sondage a produit des résultats inquiétants pour la société affectueusement connue sous le nom de « tante ».

Le sondage réalisé par Savanta ComRes pour le groupe de campagne Defund the BBC a révélé que les deux tiers des personnes soutiendraient un vote à l’échelle nationale sur le financement de la société, tandis que seulement 13 pour cent ont déclaré qu’ils ne soutiendraient pas le plan.

Beaucoup ont également été consternés par la faible variété d’inscriptions au cours de la période de Noël.

Le sondage a également révélé que 49% des téléspectateurs disent que le programme du jour de Noël de la BBC, avec les projections inévitables de Call The Midwife et Mrs Brown’s Boys, est d’un mauvais rapport qualité-prix, avec seulement 23% affirmant qu’il offrait un bon retour sur la licence de 159 £. frais.

Les électeurs ont également été interrogés sur la question de savoir si le non-paiement des droits de licence devrait constituer une infraction pénale. Un peu plus de la moitié des adultes (53%) ont dit que cela ne devrait pas, avec seulement 38% en faveur de la poursuite de la criminalisation.

Avec les coupes, la BBC sera désormais obligée de faire en sorte que chaque centime compte au cours des cinq prochaines années.

Les dirigeants de l’entreprise pensent qu’ils devront réaliser des économies d’environ 1 milliard de livres sterling au cours des cinq prochaines années.

L’inflation devant atteindre environ 5% selon la Banque d’Angleterre, les patrons de la BBC suggèrent que cela ajoutera une perte supplémentaire d’un milliard de livres sterling à l’organisation.

S’adressant au Times, John Nicolson, un député du SNP qui siège au comité restreint de la culture de Commons, a déclaré que le gouvernement devait assumer une part de responsabilité dans la réduction des dépenses de la BBC à la suite de l’accord sur les droits de licence en 2015.

Il a déclaré: « Les conservateurs ont essayé de blâmer la BBC pour les réductions ultérieures, ce qui est très malhonnête car ils savaient au moment où l’accord a été imposé à quoi cela aboutirait. »

Les retraités ont également manifesté un énorme mécontentement à la BBC après la suppression des licences gratuites.

Le député conservateur de Kettering, Philip Hollobone, a déclaré que la BBC « l’abolition des licences de télévision gratuites montre qu’on ne peut leur faire confiance ».

Il a qualifié le traitement des retraités par la BBC de « honteux » – et a appelé le gouvernement à utiliser l’examen du financement de 2022 « pour supprimer complètement les frais de licence ».

Mme Dorries a déclaré que l’avenir des frais de licence sera décidé lors du renouvellement de la charte en 2027, mais a déclaré que « ces discussions … à la fois du point de vue éditorial et d’un certain nombre de couches et récemment mis en évidence lors de la réponse à l’examen Serota, sont dans l’ensemble en considération aller de l’avant. Ses commentaires ont été notés ».

À la lumière du sondage qui a révélé que beaucoup souhaitaient un référendum sur la redevance, la BBC n’était pas d’accord.

Un porte-parole de la BBC a déclaré : « Nos propres recherches brossent un tableau très différent de ce sondage instantané, les frais de licence étant le moyen préféré de financer la BBC, par rapport à la publicité et à l’abonnement. »

Ils ont ajouté : « Nous offrons une grande valeur à chaque payeur de frais de licence et au cours des 12 derniers mois, la BBC a livré un public énorme et des éloges critiques pour une gamme d’émissions et de contenus, y compris sur la plupart des premières pages d’aujourd’hui. »