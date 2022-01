Les frais de moteur de recherche par défaut de Google à Apple peuvent être révélés

C’est un secret de polichinelle que Google verse à Apple une somme de plusieurs milliards de dollars chaque année pour être le moteur de recherche par défaut sur les appareils Apple. En d’autres termes, le moteur de recherche utilisé lorsque vous tapez simplement votre terme de recherche dans la barre d’adresse/de recherche combinée.

Aucune des deux sociétés ne divulgue le montant, ce qui a conduit à diverses estimations au fil des ans. Mais un nouveau recours collectif pourrait révéler les sommes réelles…

Fond

Être le moteur de recherche par défaut sur les iPhones, iPads et Mac vaut énormément pour Google, car relativement peu de personnes modifient la valeur par défaut. Cela signifie que Google obtient une énorme quantité de son trafic de recherche des utilisateurs d’Apple, et donc la possibilité de placer des annonces devant eux.

Ajoutez à cela le fait que les clients Apple sont un groupe démographique particulièrement précieux, et vous pouvez voir pourquoi Google serait prêt à payer beaucoup d’argent pour maintenir le statu quo.

L’une des estimations les plus récentes de la somme était de Bernstein.

Les analystes de Bernstein estiment que le paiement de Google à Apple passera à 15 milliards de dollars en 2021, et entre 18 et 20 milliards de dollars en 2022. Les données sont basées sur « les divulgations dans les documents publics d’Apple ainsi que sur une analyse ascendante du TAC de Google. (frais d’acquisition de trafic) paiements.

Recours collectif par défaut sur les moteurs de recherche

Un recours collectif a été déposé, affirmant que l’arrangement est préjudiciable à la fois aux sociétés de recherche concurrentes et aux entreprises qui placent des annonces sur Google. Il allègue en outre que l’accord viole les lois antitrust.

California Crane School, Inc. a déposé un recours collectif antitrust [3:21-cv-10001, C.C.S.I. v Google LLC] le 27/12/21 contre Google et Apple et les PDG des deux sociétés alléguant des violations des lois antitrust des États-Unis. La plainte accuse Google et Apple d’avoir convenu qu’Apple ne concurrencerait pas Google dans le domaine de la recherche sur Internet. La plainte prétend que les moyens utilisés pour effectuer l’accord de non-concurrence comprenaient ; (1) Google partagerait ses bénéfices de recherche avec Apple ; (2) Apple accorderait un traitement préférentiel à Google pour tous les appareils Apple ; (3) des réunions secrètes régulières entre les dirigeants des deux sociétés ; (4) des paiements annuels de plusieurs milliards de dollars par Google à Apple pour ne pas concurrencer dans le secteur de la recherche ; (5) suppression de la concurrence des concurrents plus petits et exclusion des concurrents du marché de la recherche ; (6) acquérir des concurrents réels et potentiels. La plainte allègue que les tarifs publicitaires sont plus élevés que les tarifs seraient dans un système concurrentiel. La plainte vise le dégorgement des paiements d’un milliard de dollars par Google à Apple. La plainte demande une injonction interdisant l’accord de non-concurrence entre Google et Apple ; l’accord d’intéressement ; le traitement préférentiel de Google sur les appareils Apple ; et le paiement de milliards de dollars par Google à Apple.

On peut dire que les consommateurs subissent un préjudice indirect, car des coûts publicitaires plus élevés se traduiront par des prix plus élevés pour les produits.

Le procès appelle également à la scission d’Apple et de Google en de plus petites entreprises.

La découverte révélerait probablement le montant payé

Si le procès se poursuit jusqu’au processus de découverte, cela conduirait probablement à la divulgation des montants réels payés à Apple.

La découverte est une procédure préalable au procès dans laquelle chaque partie a le droit de demander à l’autre des informations pertinentes, à la fois en publiant des documents par ailleurs confidentiels et en interrogeant des dirigeants de l’entreprise. Le détail des sommes effectivement versées semblerait extrêmement pertinent en l’espèce, et donc presque certain d’être demandé.

Il convient de noter, cependant, que de nombreux recours collectifs ne se rendent pas au procès, ni même à la phase de découverte. Les poursuites peuvent être réglées à un stade précoce, et les défendeurs peuvent également déposer des requêtes en rejet de poursuites avant de faire le moindre progrès.

Le procès est initié par une entreprise relativement petite, donc son déroulement dépendra probablement en partie de la capacité des avocats à faire participer de grands noms.

Via MacRumors. Photo : Solen Feyissa/Unsplash.

