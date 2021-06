Les frais de scolarité des écoles privées en Californie sont bien inférieurs aux coûts des étudiants des écoles publiques, selon des rapports ⋆ .

La majorité des écoles privées de Californie dispensent un enseignement qui coûte moins cher que ce que les contribuables paient pour l’enseignement public, selon plusieurs rapports.

Au cours de l’année scolaire 2019-2020, les dépenses estimées dans les écoles publiques de la maternelle à la 12e année de Californie – compte tenu des dépenses en capital et de la contribution supplémentaire de l’État à CalSTRS – étaient de près de 21 000 $ par élève, selon les estimations du California Policy Center. Avec un financement supplémentaire de l’État et du gouvernement fédéral alloué au système scolaire public par le biais du plan de retour du gouverneur Gavin Newsom en Californie, les écoles publiques de la maternelle à la 12e année de Californie coûteront aux contribuables près de 25 000 $ par élève.

Selon EducationData.org, les frais de scolarité moyens pour une école privée en Californie sont de 12 860 $ par an et par étudiant. Et selon une estimation de PrivateSchoolReview.com 2021, ce nombre est d’environ 14 821 $ par an et par étudiant.

Selon ces chiffres, les écoles publiques californiennes coûtent près du double de celles d’une école privée moyenne en Californie.

Depuis mars de l’année dernière, la plupart des écoles publiques de Californie sont restées fermées à l’enseignement en personne malgré les demandes des parents de les rouvrir, tandis que les écoles privées offraient un enseignement en personne. Au cours des six dernières années, les inscriptions dans le plus grand système d’écoles publiques du pays ont également connu une baisse constante, par rapport à une explosion des inscriptions dans les écoles à charte, en particulier parmi les étudiants noirs et hispaniques.

Selon les données du ministère de l’Éducation de l’État, environ 489 000 élèves de la maternelle à la 12e année sont inscrits dans des écoles privées du Golden State.

Le répertoire 2021 de Private School Review indique que les frais de scolarité annuels pour 897 écoles privées en Californie vont de 11 734 $ pour les écoles élémentaires privées à 20 099 $ pour les écoles secondaires privées. L’école privée avec les frais de scolarité les plus bas est The Learning Experience Early Education Center, qui a des frais de scolarité de 1 011 $ par élève. L’école privée la plus chère est The Webb Schools, avec des frais de scolarité annuels de 70 840 $ par élève.

Parmi les écoles privées situées en Californie, 17 ont des frais de scolarité supérieurs à 50 000 $ par an et par étudiant ; 26 ont des frais de scolarité entre 40 000 $ et 50 000 $ par an et par étudiant; 79 ont des frais de scolarité entre 30 000 $ et 40 000 $ par an et par étudiant, et 113 ont des frais de scolarité entre 20 000 $ et 30 000 $ par an et par étudiant.

Dans l’ensemble, 235 des 897 écoles privées de Californie, soit 26%, ont des frais de scolarité supérieurs à 20 000 $ par an et par étudiant.

La majorité des écoles privées de Californie, 456, ont des frais de scolarité annuels par élève de moins de 10 000 $ par an – au moins la moitié de ce qu’il en coûte par élève dans les écoles publiques de Californie.

Depuis novembre dernier, les quatre enfants de Newsom âgés de 4 à 11 ans ont fréquenté une école privée, recevant un enseignement hybride et en personne, tandis que la majorité des écoles publiques sont restées fermées à l’enseignement en personne. Lorsque Newsom a affirmé qu’il était un “parent zoom” et qu’il “vivait à travers l’école Zoom et tous les défis qui y sont liés”, le Sacramento Bee a déclaré que son affirmation était “en grande partie fausse”. Ses enfants ont fréquenté une école privée ouverte depuis octobre 2020.