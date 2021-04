Les frais de site gigantesques en Arabie saoudite pour Anthony Joshua vs Tyson Fury se seraient révélés supérieurs à 150 millions de dollars

Les frais de site proposés par l’Arabie saoudite pour héberger Anthony Joshua vs Tyson Fury seraient supérieurs à 150 millions de dollars.

Les contrats sont signés pour l’accord de combat, mais la date et le lieu doivent encore être officiellement confirmés.

Joshua et Fury se rencontreront pour le championnat mondial incontesté des poids lourds WBA, WBC, IBF et WBO

Le promoteur d’AJ, Eddie Hearn, a expliqué la semaine dernière que les deux camps avaient convenu d’un accord sur le site, qui, selon lui, sera finalisé par écrit très bientôt.

Il a depuis été rapporté que cet accord provenait d’Arabie saoudite, qui avait précédemment accueilli le match revanche de Joshua avec Andy Ruiz Jr en 2019.

Et maintenant, selon ESPN, il peut être révélé que les frais colossaux du site dépassent 150 millions de dollars.

S’il est finalisé comme prévu, il est affirmé que chaque boxeur gagnera 75 millions de dollars grâce au seul contrat du site, le reste de l’argent (plusieurs millions de dollars) étant destiné à des dépenses telles que des combats sous carte.

Dave Thompson / Salle de match

Le camp de Joshua a déjà finalisé un accord saoudien alors que son match revanche avec Andy Ruiz Jr avait lieu à Diriyah à la fin de 2019.

Joshua et Fury en récolteront également des millions d’autres grâce à des achats à la carte et à des accords de diffusion mondiaux.

Il est entendu que Sky Sports et BT Sport montreront le combat sur PPV – un arrangement historique jamais vu auparavant au Royaume-Uni.

Pendant ce temps, en Amérique, il devrait être sur ESPN PPV avec le service de streaming DAZN prenant les droits mondiaux partout ailleurs dans le monde.

Les dates envisagées sont le 24 juillet, le 31 juillet et le 7 août.

WWE

Fury a fait ses débuts sur le ring à la WWE en Arabie saoudite en octobre 2019

Hearn a précédemment déclaré qu’il espérait qu’AJ vs Fury effacerait le record actuel d’achats et de ventes de PPV au Royaume-Uni à plus de trois millions.

Il a également laissé entendre que le prix du PPV pourrait être augmenté à 29,95 £ pour ce choc monumental incontesté pour le titre des poids lourds.

En fin de compte, les deux hommes semblent prêts à faire confortablement neuf chiffres pour le combat – renforçant ainsi leur statut de superstars de la boxe de bonne foi.