Les frais de voyage pour les visas dans l’UE suscitent un débat alors que les Britanniques se déchaînent contre les frais: «Les frais de visa briseront l’Europe» | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Les électeurs étaient divisés mais la majorité, 60 pour cent, a déclaré que les nouveaux frais de 6 £ sont une charge juste à imposer par l’UE, tandis que 27 pour cent des électeurs ont déclaré qu’il s’agissait d’une décision injuste, dans un sondage de 5 213 personnes organisé entre 15 heures le 4 août et 11 h 30. Le 6 août. Les nouveaux frais ont été annoncés par les responsables de l’UE deux mois et demi après que le ministre de l’Intérieur, Priti Patel, a confirmé son intention de faire payer aux citoyens de l’UE et à d’autres ressortissants étrangers la visite du Royaume-Uni – un programme qui pourrait rapporter 300 millions de livres sterling.

——————

L’enregistrement de voyage dans l’UE reste valable trois ans et peut être utilisé pour plusieurs voyages, ce qui signifie que les frais s’élèvent à 2 £ par an.

Un lecteur a commenté : « Ces frais de visa briseront l’ensemble de l’industrie du tourisme en Europe.

“Économisez sur les frais et visitez plutôt la Thaïlande ou le Vietnam où vous pourrez vous amuser royalement pour 7 €.”

Un autre lecteur a déclaré : « C’est six livres tous les trois ans et vous vous plaignez ?

« Appeler ça un ‘Money spinner’ de l’UE ? Es-tu sérieux?”

Lorsqu’on leur a demandé si les lecteurs d’Express.co.uk éviteraient les vacances dans les pays de l’UE depuis l’annonce des frais de 6 £, 67% des votants ont répondu qu’ils le feraient, mais 29% ont déclaré qu’ils n’éviteraient pas les voyages de vacances.

Sur les 67% d’électeurs qui ont déclaré qu’ils éviteraient les pays de l’UE, beaucoup d’entre eux ont peut-être eu cette opinion indépendamment des 6 £ de frais.

Un lecteur a dit : « Pourquoi diable voudrait-on partir en vacances dans des pays qui vous méprisent ? [the British]. “

LIRE LA SUITE : Adonis s’est moqué sans pitié d’avoir appelé à « inverser le pire du Brexit » AGAI

De nombreux électeurs ont déclaré que les Britanniques ne devraient pas être surpris par les frais de déplacement, car ils ont toujours fait partie intégrante de l’accord sur le Brexit.

Un électeur a déclaré: “En 2016, on a dit aux gens que si le Royaume-Uni quittait l’UE, il deviendrait alors nécessaire de demander un visa pour entrer dans un pays de l’UE, ce n’est pas une surprise.”

Un autre lecteur a convenu : « Si vous voyagez dans la plupart des pays, vous devez avoir un visa, la Turquie facture environ 20 £ pour 3 mois, donc pas vraiment grave. »

Le Royaume-Uni devrait également facturer aux citoyens de l’UE 6 £ pour visiter, selon 51% des électeurs.

En revanche, 16% ont déclaré que le Royaume-Uni devrait facturer moins de 6 £, et 11% pensent qu’un prix acceptable serait de 6 à 10 £, tandis que 22% pensent que les frais devraient être supérieurs à 10 £.

La Commission européenne a déclaré : « Le processus sera simple, rapide et abordable. »

Mais de nombreux lecteurs doutent de la probabilité d’un processus d’inscription facile.

L’un d’eux a déclaré: “Connaître l’UE, ce sera tout sauf simple et rapide.”