Les frais d’essence menacent la perche d’Ethereum en tant que roi des NFT

Ethereum (CCC : ETH-USD) est maintenant très encombré et les frais d’essence (coûts de transaction) sont très élevés. Un groupe d’analyse pense que l’une de ses applications décentralisées les plus populaires (Dapps), les jetons non fongibles (NFT), ralentit en raison des frais de gaz élevés chez Ethereum crypto.

Source : Shutterstock

Et juste au cas où vous ne le sauriez pas, de nombreuses transactions Ethereum sont actuellement effectuées pour acheter des NFT. En fait, après avoir négocié sur Uniswap (CCC :UNI-USD), l’échange de crypto, le commerce sur Opensea est la deuxième plus grande utilisation d’Ethereum. Opensea est la plus grande place de marché NFT.

Le groupe analytique, DappRadar, est très important dans l’étude des développements d’Ethereum et des NFT. Ne vous contentez pas de croire Opensea sur parole selon laquelle il s’agit du plus grand marché NFT. DappRadar a une page qui montre qu’au cours des 30 derniers jours, Opensea a réalisé 2,6 milliards de dollars de transactions (achat et vente de NFT).

Comment les frais de gaz affectent Ethereum et NFT

Pour voir ce qui se passe avec les frais de gaz et Ethereum, regardons ce qui se passe à Opensea. DappRadar a une page qui montre qu’au cours des dernières 24 heures, 80,5 millions de dollars de transactions ont été effectuées sur Opensea. Il montre également qu’il y avait 30 900 utilisateurs. Par conséquent, en supposant que les deux parties à une transaction se voient facturer des frais, la transaction moyenne valait 2 605 $.

Pour compléter l’analyse, nous devons examiner un autre site très important à surveiller. Si vous voulez regarder les prix des frais de gaz, regardez Etherscan. Ce site montre également qu’Opensea a facturé 3,79 millions de dollars de frais de gaz sur Opensea, le plus grand marché NFT. Opensea traite sur Ethereum et certaines chaînes de blocs Polygon.

Par conséquent, en supposant que 90% des transactions dans Opensea soient effectuées dans Ethereum (c’est-à-dire 72,5 millions de dollars), les frais moyens ont été de 5,23 %. Cela peut être vu en divisant 3,79 millions de dollars par 72,5 millions de dollars.

Cela signifie donc que la transaction Opensea moyenne a un coût de 151,93 $ de chaque côté de l’achat et de la vente. De plus, il y a le coût des frais de portefeuille pour transférer Ethereum vers Opensea pour payer le NFT. Cela pourrait facilement ajouter 30 $ à 40 $ de plus. Maintenant, nous sommes jusqu’à 180 $ à 190 $ par transaction.

En fait, si vous regardez la transaction Opensea moyenne au cours des 30 derniers jours (2,76 milliards de dollars) avec 258 850 utilisateurs, cela équivaut à un coût de transaction moyen de 10 662 $. En supposant que 90 % de ces transactions soient effectuées en Ethereum (c’est-à-dire 9 596 $), les frais d’essence de 5,23 % s’élèvent à 502 $ Après les frais de portefeuille, cela pourrait être de 550 $ pour chaque acheteur et vendeur sur Opensea.

Les frais d’essence font fuir les gens

Les gens n’aiment tout simplement pas ça. Ils ne veulent pas payer des frais aussi énormes pour acheter des NFT. C’est exactement ce que DappRadar a conclu récemment. L’article de DappRadar montre que même si l’activité dans les NFT augmente rapidement sur toutes les blockchains cryptographiques, les frais de gaz d’Ethereum ont entraîné une baisse de l’activité sur Opensea.

L’article rapporte que les guerres du gaz Ethereum font augmenter les coûts de transaction des NFT, y compris la frappe et le commerce. Voici ce que DappRadar a dit :

«De nouveaux projets NFT sont lancés chaque jour, et avec ces lancements, les collectionneurs créent des guerres du gaz dans le but de créer un ou plusieurs objets de collection. Ce battage médiatique NFT pourrait très bien tuer l’activité DeFi sur la blockchain Ethereum. »

L’article est en fait assez intense et très technique. J’ai eu du mal à en suivre une bonne partie, mais j’ai aussi beaucoup appris.

Se tourner vers Solana Crypto pour les NFT

Je sais aussi que beaucoup de gens se tournent vers Solana (CCC :SOL-USD) pour acheter et vendre des TVN. SolFlare est un portefeuille très populaire basé sur Solana et Solanart.io est un marché NFT basé sur Solana à croissance très rapide.

Google Trends indique maintenant que Solana et Ethereum sont dans une compétition «au coude à coude». Cela a été stimulé par la popularité d’un célèbre NFT appelé « Degenerate Ape Academy » ou DegenApeAcademy, une série NFT basée sur Solana. De plus, Solana possède sa propre version de la très populaire collection CryptoPunks NFT basée sur Ethereum appelée SolPunks.

Voici l’essentiel : les frais de gaz Ethereum conduisent les acheteurs et les vendeurs NFT vers les marchés NFT basés sur Solana et autres. Cela pourrait nuire à la hausse du prix de la crypto Ethereum.

À la date de publication, Mark R. Hake détenait une position longue sur Ethereum mais sur aucun autre titre mentionné dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication InvestorPlace.com.

Mark Hake écrit sur les finances personnelles sur mrhake.medium.com et dirige le Guide de la valeur totale du rendement que vous pouvez consulter ici.