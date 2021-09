Les frais d’éther montent en flèche lors d’un crash éclair, ce qui le rend déflationniste, SOL offre une opportunité à ceux qui ont raté l’ETH

Le crash éclair de mardi a vu Ether tomber à 3 000 $ après avoir atteint 4 030 $ il y a seulement quatre jours. Annulant momentanément tous les progrès réalisés au cours du mois dernier, Ether est actuellement supérieur à 3 400 $.

L’ETHBTC est également descendu à 0,0694 et se situe actuellement autour de 0,0737.

Avant le krach, le montant des intérêts ouverts ETH a atteint un nouveau record historique à 11,62 milliards de dollars, augmentant de plus de 3 milliards de dollars en seulement 6 jours ce mois-ci.

Cette augmentation rapide de l’ETH OI a probablement été aidée par un effet de levier élevé, car plus les traders devenaient optimistes quant à l’avenir de l’ETH, ils ont commencé à prendre des positions longues à effet de levier, anticipant que le prix continuerait d’augmenter.

Avant le krach, les taux de financement à terme perpétuels de l’ETH avaient atteint leurs plus hauts niveaux depuis mai. Le fait qu’un nombre croissant de contrats longs soient prêts à payer le taux de financement afin de rester ouverts montre un signe de sentiment positif du marché pour la crypto-monnaie.

L’ETH voyant beaucoup plus de volume de transactions à terme que le volume de transactions au comptant, comme la plupart des cryptos, cela a rendu l’actif crypto sensible à ces types de crash, comme cela a également été vu en mai.

Mais si les flushs à effet de levier sont douloureux à court terme, ils sont généralement sains à long terme, car certains des contrats les plus risqués sont éliminés du système et réinitialisés à des niveaux plus sains, créant ainsi une base plus solide pour la prochaine étape.

Contrairement aux prix, les fondamentaux sous-jacents restent inchangés. Ethereum a ajouté plus de 6,2 millions d’adresses détenant 0,01-1 ETH depuis le début de 2021, montrant que l’adoption par les utilisateurs augmente à un rythme rapide.

Mais l’un des effets de ce crash a été les frais élevés sur le réseau, qui, bien que négatifs pour les utilisateurs, sont bons pour le réseau depuis la mise en œuvre de l’EIP 1559 au début du mois dernier.

Les prix du gaz ETH ont fait grimper l’activité de trading et les transferts ont repris pendant la vente. La manie NFT s’est quant à elle poursuivie avec le lancement d’un nouveau projet appelé “The Sevens”.

5 figues gaz pic.twitter.com/7tz2A3lQC6 – mhonkasalo (@mhonkasalo) 7 septembre 2021

Ces frais élevés se sont traduits par une émission d’ETH négative pendant de nombreux blocs de mardi. Il s’agissait du deuxième jour déflationniste pour l’ETH après le 2 septembre, lorsque 54 millions de dollars d’ETH ont été brûlés. Jusqu’à présent, dans l’ensemble, 240 135 ETH ont été brûlés pour une valeur de 816 millions de dollars.

Les frais de transaction moyens ont dépassé 63 $, près du sommet historique de 70,83 $ du 19 mai, selon Blockchair. Au moment de la rédaction, il est de 38,47 $, tandis que l’alternative moins chère et plus rapide Solana coûte actuellement 0,000005 SOL par transaction d’une valeur de 0,000080 $ au prix SOL actuel de 155,21 $. SOL -2,14% Solana / USD SOLUSD 155.42 $

-3,33 $-2,14 % Volume 13,3 b Changement -3,33 $ Ouvert 155,42 $ Circulation 292,84 m Capitalisation boursière 45,51 b 3 min Les frais d’éther montent en flèche pendant le crash flash Le rendant déflationniste, SOL offre une opportunité à ceux qui ont manqué l’ETH 1 d Bitcoin (BTC) enregistre enfin les entrées Après 8 semaines, Solana (SOL) reste le favori Altcoin 2 d FTX lance une place de marché NFT à chaînes croisées pour les utilisateurs américains et mondiaux

Le concurrent d’Ethereum, Solana, a également montré sa résilience lors de ce crash éclair, encore une fois. Mardi, SOL a atteint un nouveau sommet historique à 195,5 $, contre 1,52 $ le 1er janvier. Le même jour, le prix a chuté de plus de 31% à 134,4 $, pour atteindre un nouvel ATH à 200 $ sur Coinbase.

Solana veut que les ours disparaissent littéralement, veuillez faire connaître l’été de Solana, la population d’ours diminue rapidement, sauvez les grizzlis https://t.co/UpYJmZi6jW – Matthew Graham (@mattysino) 7 septembre 2021

Pendant ce temps, le géant bancaire britannique Standard Chartered dans son premier rapport sur la cryptographie mardi, a évalué Ether dans une fourchette de 26 000 $ à 35 000 $ à long terme ajoutant, pour qu’Ether y arrive, Bitcoin doit d’abord s’échanger à 175 000 $. BTC -6,41% Bitcoin / USD BTCUSD 45 809,82 $

-2 936,41 $-6,41 % Volume 63,83 b Changement -2 936,41 $ Ouvert 45 809,82 $ Circulation 18,81 m Capitalisation boursière 861,69 b 3 min Les frais d’éther montent en flèche pendant le crash flash Le rendant déflationniste, SOL offre une opportunité à ceux qui ont raté l’ETH 35 min Journée historique pour Bitcoin : 1,2 million El Salvadorien bénéficiera de l’adoption de la crypto 1 h de nettoyage ou d’inversion ? Les singes surexploités sont punis et le financement est réinitialisé alors que l’OI chute de plus de 21%

Alors que la prévision de prix d’Ether montre qu’il a un potentiel de récompense « plus grand » que Bitcoin, il présente également un risque « plus élevé » en termes de « complexité relative » et « d’incertitude » autour de son développement, ajoute le rapport.

D’un autre côté, selon John Street Capital, de nombreux parallèles ont été établis entre SOL mardi lorsqu’il a atteint de nouveaux ATH et lorsque l’ETH a franchi 100 $.

«ETH a trouvé PMF avec ICO et pour ceux qui ont « raté » BTC. SOL trouve PMF avec DeFi NFT et pour ceux qui ont manqué l’ETH ou qui restent idéologiquement flexibles », a-t-il déclaré tout en notant que SOL représente un pourcentage beaucoup plus faible de Bitcoin et de la capitalisation boursière totale que l’Ether tout en ayant une « plus grande utilité » que le deuxième plus grande crypto-monnaie au deuxième trimestre de 2017.

Ethereum/USD ETHUSD

3.371.3180-$172.61-5.12 %

Volume 40,51 bVariation -172,61$Ouverture 3 371,3180$Circulation 117,44 mMarket Cap 395,93 b

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.