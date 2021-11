Les frais d’Ethereum augmentent sur le trading DEX à l’approche de la mise à jour de l’optimisme

Source : AdobeStock / Andrey Popov

Alors qu’Ethereum (ETH) continue d’être en proie à des frais de gaz élevés, la solution de mise à l’échelle de la couche 2 (L2) Optimism devrait publier une mise à jour majeure le 11 novembre.

« Des progrès sont réalisés vers l’évolutivité grâce à des solutions de mise à l’échelle L2 qui promettent des frais inférieurs et un alignement complet avec Ethereum. Ce jeudi (11 novembre), la solution L2 Optimism publiera l’une de ses plus grandes mises à jour qui, entre autres, améliorera considérablement l’optimisme expérience de développeur basée sur « , selon la société d’analyse de crypto Métriques de pièces de monnaie.

La couche 1 (L1) est le protocole de base (la blockchain Ethereum), tandis que L2 est tout protocole construit sur Ethereum.

La startup de la finance décentralisée (DeFi) Optimism a annoncé « la plus grande mise à jour de l’histoire d’Optimistic Ethereum: OVM 2.0 » en septembre, comme « la version la plus simple, la moins chère et la plus rapide d’OE [Optimistic Ethereum] « Puis, fin octobre, ils l’ont décrit comme « un nouvel étalon-or pour les L2 ».

Selon ce fil Twitter, Optimistic Ethereum deviendra le premier [máquina virtual Ethereum] Équivalent L2, ce qui signifie que presque tout votre code personnalisé sera supprimé « au profit d’une simple utilisation d’un client Ethereum existant : Geth « .

Pendant ce temps, comme indiqué à la mi-juillet, Optimism a lancé la solution tant attendue Alpha L2 pour le principal échange décentralisé (DEX) Uniswap (UNI) via le réseau principal Optimistic Ethereum.

Les tarifs ‘rédisent’ certains acteurs

Une solution ne peut pas venir assez vite, car les frais de gaz Ethereum augmentent avec l’activité sur le réseau.

Mardi cette semaine, la moyenne mobile sur 7 jours des frais de transaction moyens d’Ethereum s’élevait à 47,7 $, en baisse par rapport au sommet de la semaine précédente de 52 $, selon les données de BitInfoCharts.

Coin Metrics a écrit dans son dernier rapport sur la santé du réseau que certaines activités sont devenues prohibitives sur Ethereum.

« Même après ajustement pour tenir compte de l’augmentation des prix des ETH en dollars américains, les tarifs continuent d’augmenter en unités natives. Les frais élevés commencent à réduire certaines activités économiques, comme les petits transferts ci-dessous [USD] 100 en valeur, qui ont diminué avec l’augmentation des taux », lit-on dans le rapport.

Source : métriques de pièces de monnaie

En outre, la firme a également déclaré que, contrairement à cet été, lorsque les prix élevés du gaz ont affecté le réseau Ethereum alors que le commerce des jetons non fongibles (NFT) a décollé, les œuvres d’art numérique ne sont probablement pas à blâmer pour la dernière augmentation des tarifs.

La razón citada por Coin Metrics para esto es que las transferencias diarias de tokens ERC-721, el estándar en el que se basan las NFT, se redujo de un pico de aproximadamente 200,000 por día a principios de septiembre a un promedio de 67,000 durante la dernière semaine.

Au lieu de cela, le rapport a laissé entendre que le trading de DEX pourrait être un facteur contributif, décrivant cette activité comme « moins sensible aux coûts ». Plus précisément, il a cité une augmentation du nombre de transactions et d’acheteurs uniques au cours des dernières semaines chez Uniswap.

Source : métriques de pièces de monnaie

Mis à part le commerce de DEX, cependant, le récent engouement pour les pièces de monnaie meme peut également jouer un rôle, car le nouveau « dogecoin tueur » autoproclamé, Shiba Inu (shib), est un réseau basé sur des jetons Ethereum ERC-20.

« Par exemple, le 28 octobre, plus de 100 000 adresses ETH ont interagi avec shib tandis que 133 000 transactions impliquées ont été témoins ce jour-là, environ 9% des 1,5 million de transactions ETH ce jour-là », a déclaré la pièce métrique.

La société d’analyse a en outre noté que les taux de gaz élevés restent « une épée à double tranchant » pour Ethereum. D’une part, c’est un signe certain que l’activité dans le protocole est élevée, ce qui indique une forte demande des utilisateurs, mais d’autre part, comme indiqué, les tarifs « actualisent » certains acteurs et activités.

Au moment de mettre sous presse (12h37 UTC) mercredi, l’ETH s’échangeait à 4 746 $, un peu moins de 1% au cours des dernières 24 heures et en hausse de 3,2% pour la semaine.

