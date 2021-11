Les frais d’Ethereum sont trop élevés

Le week-end dernier, un investisseur crypto nommé Zhu Su a lancé une série de tweets sur l’état de la blockchain Ethereum.

« Oui, j’ai abandonné Ethereum malgré son soutien dans le passé », a-t-il écrit. « Oui, Ethereum a abandonné ses utilisateurs malgré leur soutien dans le passé. L’idée de rester assis à se branler en regardant les brûlures et de concocter des tests de pureté, alors que zéro nouveau venu peut se permettre la chaîne, est dégoûtante.

Une chose à considérer avant d’évaluer cette affirmation est que la société d’investissement de Su, Three Arrows Capital, parie gros sur un concurrent d’Ethereum appelé Avalanche. La valeur de $AVAX, la crypto-monnaie native du réseau, a récemment atteint un niveau record, il est donc possible que Su soit juste en train de monter haut en ce moment.

Cela dit, il a peut-être raison – du moins à propos de la barrière à l’entrée d’Ethereum.

Il va sans dire que l’accès au Web 3 est déjà quelque peu obscur. Il ne suffit pas d’acheter de la crypto sur l’échange de Coinbase. Si vous souhaitez utiliser des dapps (applications décentralisées), explorer les protocoles DeFi (finance décentralisée) ou vous lancer dans l’engouement pour le NFT (jeton non fongible), vous devrez maîtriser les tenants et aboutissants des portefeuilles non hébergés et des échanges de jetons. . Mais même une fois que vous savez tout cela, Ethereum demande toujours des frais qui, à ce stade du développement de la blockchain, peuvent être extrêmement élevés.

Frapper un NFT sur Ethereum coûtera généralement entre 60 $ et 250 $, selon l’heure de la journée et le stress sur le réseau. Plus les utilisateurs sont en concurrence pour obtenir leurs transactions dans le prochain « bloc » de la chaîne, plus les frais sont élevés.

Les frais peuvent aussi être bien plus élevés. Je me souviens de mon choc, en mai dernier, lorsque j’ai essayé d’échanger environ six cents d’ETH contre 50 Pisscoin – un jeton basé sur Ethereum que je recherchais pour une histoire – et qu’on m’a dit que je devrais payer 616,10 $ supplémentaires pour un transaction qui pourrait être réglée dans environ 40 minutes. Si la transaction échouait, comme cela peut arriver souvent sur les réseaux cryptographiques, les frais seraient définitivement perdus.

Et parce que chaque transaction « en chaîne » doit être vérifiée de la même manière, avec le même système de frais, vous êtes toujours à la merci du marché. Lorsque vous travaillez directement avec la blockchain, vous perdez de l’argent à chaque étape.

Les commerçants qui ont fait un don à ConstitutionDAO – le crowdfunding de la semaine dernière pour acheter une copie originale de la constitution américaine aux enchères – ont collectivement payé près de 200 ETH de frais, selon les données de la chaîne. C’est environ 850 000 $.

Dans le monde réel, les gens ne sont pas habitués à payer autant pour les transactions quotidiennes. Seule une infime fraction de la population, avec les connaissances technologiques requises et l’argent à dépenser, peut même commencer à explorer Ethereum.

Le capital-risqueur de crypto-risque Chris Dixon – dont la société, Andreessen Horowitz, est fortement investie dans l’écosystème Ethereum – a répondu à Su en suggérant que le réseau en est encore à ses balbutiements et que l’infrastructure pourrait éventuellement rendre les choses moins chères et plus faciles à utiliser (au détriment de sécurité).

Sûr. Mais pour l’instant, l’infrastructure est minime. Polygon, un produit de mise à l’échelle dit de «couche 2» construit au-dessus d’Ethereum, est conçu pour rendre les frais un peu moins chers. Mais même « faire le pont » des jetons basés sur Ethereum vers le réseau Polygon peut être d’un coût prohibitif. D’autres réseaux, comme Solana, parient que les utilisateurs pourraient tout simplement abandonner Ethereum.

Dans sa configuration actuelle, Ethereum est comme une table de poker avec un buy-in élevé. Les riches, avec leurs réserves d’ETH, ont la possibilité de s’enrichir, de tirer parti de la ruée vers l’or de la cryptographie et de se familiariser avec ces systèmes en tant qu’adopteurs précoces.

Tout le monde devra attendre une option moins chère.