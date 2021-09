Les frais funéraires de la star de «vendredi» Anthony Johnson reçoivent l’aide du rappeur majeur

in

Plusieurs célébrités contribuent aux frais funéraires de la star du vendredi Anthony Johnson. Au départ, la famille de Johnson avait du mal à trouver des fonds pour donner à Johnson l’adieu qu’elle souhaitait qu’il ait. La veuve de Jones, Lexis Jones Mason, a fustigé les pairs et les fans de Johnson pour ne pas s’être mobilisés pour aider.

Jones Mason a déclaré à TMZ: “Nous collectons des fonds parce que je dois payer tout cela de ma poche”, a-t-elle expliqué. “Je demande de l’aide mais si je ne l’obtiens pas, ça va… parce que je ne laisse pas mon mari là-dedans comme ça”, a-t-elle ajouté. “Nous allons avoir un service. Je vais faire tout ce que je sais qu’il aurait fait pour moi.”

Maintenant, Jones Mason dit qu’elle a reçu près de 70 000 $ en dons des amis et des fans de Johnson. Le média note que le membre de Migos Offset aurait contribué 5 000 $ pour le service. Le comédien Lil Rel Howery aurait également fait un don supplémentaire de 4 000 $ sur le compte GoFundMe de la famille. Le représentant de Lil Rel a déclaré à TMZ qu’il s’était senti obligé d’aider parce qu’il considérait la comédie comme une fraternité.

Michael Blackson a également aidé à amasser 10 000 $. Jones Mason dit qu’elle a reçu du soutien via des appels téléphoniques de visages célèbres comme Fat Joe, DL Hughley, Faizon Love, Michael Colyar, Tommy Davidson, DC Young fly, Tyrin Turner, et plus encore.

Johnson a été retrouvé sans vie dans un magasin de LA début septembre avant d’être déclaré mort. Maintenant que Mason Jones n’a plus à se soucier des frais funéraires, elle prévoit de donner une partie de l’argent supplémentaire collecté aux 4 enfants de Johnson. Elle souhaite également créer une école de comédie stand-up pour les jeunes défavorisés.

Johnson n’aurait pas d’assurance-vie, ce qui a causé des problèmes lors de la planification financière de ses funérailles. Mason Jones veut maintenant faire prendre conscience de la nécessité d’avoir une assurance-vie et exhorte les collègues comédiens et acteurs de Johnson à souscrire une assurance-vie.