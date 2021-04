Les frais perçus sur les transactions numériques dans les comptes à solde nul ont été remboursés: SBI clarifie

CBDT avait conseillé aux banques de rembourser les frais perçus, le cas échéant, sur les transactions effectuées en mode numérique.

La State Bank of India (SBI) a publié une clarification concernant les frais perçus auprès des titulaires de comptes sur les transactions numériques dans les comptes de dépôt bancaire de base (BSBD) au-delà de 4 transactions gratuites. Le compte BSBD, également appelé compte à solde nul, est une sorte de compte d’épargne qui offre certaines facilités bancaires, gratuitement, aux titulaires de compte. Il n’y a pas de pénalité pour non-maintien d’un solde minimum dans le compte à solde nul. Le compte à solde nul peut être ouvert dans n’importe quelle banque.

Dans la déclaration de clarification, le SBI déclare que «la Banque de réserve de l’Inde, en août 2012, a exigé que les banques soient libres de prélever des frais raisonnables sur les comptes BSBD au-delà de 4 transactions gratuites. Le recours à ces services supplémentaires sera au choix des clients. En conséquence, SBI a introduit des frais pour les transactions de débit au-delà de quatre transactions gratuites dans les comptes BSBD à partir du 15 juin 2016 avec notification préalable aux clients.

Par la suite, CBDT en août 2020, a conseillé aux banques de rembourser les frais perçus, le cas échéant, à compter du 01.01.2020 sur les transactions effectuées en utilisant le mode numérique et de ne pas imposer de frais sur les transactions futures effectuées via ces modes.

Conformément aux directives CBDT, SBI a remboursé les frais recouvrés au titre de toutes les transactions numériques aux clients BSBD du 01.01.2020 au 14.09.2020. SBI a cessé de recouvrer les frais de ces comptes sur toutes les transactions numériques à partir du 15.09.2020, tout en conservant les frais sur les retraits d’espèces au-delà de quatre retraits gratuits autorisés par mois.

L’objectif est également d’encourager les titulaires de comptes BSBD, y compris les titulaires de comptes PMJDY, à adopter le paiement numérique selon les modes prescrits vis-à-vis des transactions en espèces.

En tant que titulaire d’un compte à solde nul, on n’est pas éligible pour ouvrir un autre compte de dépôt bancaire d’épargne dans cette banque. Cela signifie que l’on peut avoir un compte d’épargne ou un compte BSBD mais pas les deux

