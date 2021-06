Les fraises et la saveur de crème Doritos sont maintenant une chose ⋆ .

Le goût de l’été est maintenant disponible sous forme de chips tortilla (Photo : ./Doritos)

Les fraises et la crème sont le goût de l’été.

La combinaison nous rappelle les soirées chaudes et Wimbledon et est un régal britannique par excellence.

Et maintenant, la marque bien-aimée de chips tortilla Doritos a dévoilé sa version du classique.

Oui, cela semble étrange, mais vendredi, Doritos a annoncé qu’il lançait ses chips à la saveur de fraises et de crème.

Sur Instagram, la marque a écrit : ” Fraises et crème Doritos, vous ne les avez pas demandés, mais vous aurez certainement envie de les essayer. “

Très peu d’informations ont été fournies par l’équipe marketing de Doritos et on ne sait pas quand le produit arrivera dans les rayons.

Cependant, cela n’a pas empêché les fans de peser sur la nouvelle délicatesse et il est juste de dire que la réaction a été de choc et de crainte.

« Mauvais », « dégoûté » et « intrigué » ne sont que quelques-uns des mots utilisés par les spectateurs pour décrire la nouvelle version.

Certains se sont demandé si l’annonce n’était pas une farce.

“Quand vous réalisez que ce n’est pas avril”, a écrit un fan des réseaux sociaux.

« Vous savez quand quelque chose de vraiment grave se produit et que vous ne voulez pas regarder, mais vous ne pouvez pas non plus détourner le regard ? » dit un autre.

“Plus comme des fraises et du crime”, a plaisanté un troisième.

Néanmoins, certains ont été intrigués par la concoction.

“C’est une tournure des événements passionnante”, a commenté un adepte ravi.

“Omg, c’est sauvage”, a ajouté un autre.

À seulement une semaine de Wimbledon, on ne peut s’empêcher de se demander si la sortie coïncidera avec le début du tournoi.

Jusque-là, cependant, gardez les yeux ouverts pour ceux-ci dans les rayons des supermarchés !

Allez-vous essayer les Doritos aux fraises et à la crème ?

