Les franchises qui dépensent le plus d’argent pour deux étoiles de leur effectif

D’énormes sommes d’argent circulent dans la NBA et les franchises ont du mal à recruter des joueurs importants et ont au moins deux grandes stars. Autant cela les oblige à débourser des sommes importantes, autant d’équipes qui hypothéquent leur avenir en dépensant beaucoup d’argent sur le salaire de deux stars qui devraient en faire des candidats à la gloire. Il s’agit du top 5 des salaires les plus élevés sur deux étoiles dans les franchises NBA :

Les Lakers de Los Angeles: 85,3 millions de dollars à Lebron et Westbrook

Filets de Brooklyn: 85,2 millions de dollars dans Durant et Harden

Guerriers de l’état d’or: 83,6 millions de dollars en Curry et Thompson

dollars de Milwaukee: 74,8 millions de dollars à Antetokounmpo et Middleton

Portland Trail Blazers: 74,5 millions de dollars chez Lillard et McCollum