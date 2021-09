Les franchises qui peuvent le plus s’améliorer dans la saison NBA 2022

L’une des grandes vertus de la NBA est la capacité de tout changer en très peu de temps. La dernière est peut-être la première un an plus tard et bien que sur ce marché de la NBA, il n’y ait pas eu de changements excessivement prononcés et que les franchises les plus faibles aient décidé de poursuivre leurs processus de reconstruction, il est clair que les choses peuvent beaucoup changer au cours de la saison. NBA saison 2021/22. Plusieurs équipes sont appelées à améliorer considérablement leur position et à se lancer dans la bataille pour des objectifs beaucoup plus ambitieux que ceux auxquels elles aspiraient la saison dernière. Nous passons en revue certains d’entre eux :

Chicago Bulls

Sans aucun doute, il s’agit de la franchise la plus courageuse et la plus proactive lorsqu’il s’agit de chercher une révolution. La vague de transferts de haut niveau qui a débuté l’année dernière s’est accélérée cette saison, avec Ball et DeRozan comme hommes forts et symboles du nouveau projet. Ils ont terminé 11e de la Conférence de l’Est la saison dernière, et en regardant leur alignement, il est impensable de ne pas penser à l’équipe de l’Illinois comme une équipe qui entre dans les séries éliminatoires sans se précipiter.

Celtics de Boston

Une saison horrible a vécu dans le Massachusetts, où les eaux bouillonnaient dans tous les cas. Tatum et Brown devaient être beaucoup plus concentrés, et la décision d’amener Brad Steven à la direction et d’amener Udoka en tant qu’entraîneur-chef peut être un moyen de renouveler les énergies d’une équipe débordante de talent. Le retour d’Horford et le fait d’avoir conservé le noyau dur de l’équipe, se passant d’un Kemba Walker qui était un frein, a peut-être été une excellente nouvelle. Ils étaient 7e de la Conférence Est et maintenant leur objectif est d’être parmi les quatre premiers.

Les Lakers de Los Angeles

Panorama très similaire à celui de l’autre grande franchise historique de la NBA, qui souffrait de la gueule de bois du succès et a vu à quel point son engagement pour le renouvellement de l’équipe championne était un échec flagrant. Le retour d’Howard et Rondo, ainsi que la grande signature de Westbrook et l’incorporation de tireurs tels que Monk, Matthews ou Carmelo, suggèrent que la 7e place occupée l’an dernier sera nettement améliorée par une équipe qui opte pour la gloire.

Houston Rockets

Ils sont peut-être encore loin d’être de vrais prétendants à quelque chose d’important, mais l’équipe texane s’est très bien renforcée et est convaincue que leurs jeunes talents s’amélioreront par rapport au 15e enregistré l’an dernier. Jalen Green doit mener un projet qui continuera à avoir Christian Wood comme référence, tandis que John Wall doit montrer qu’il peut redevenir une grande star. Les signatures d’Eric Gordon et de Daniel Theis apportent de l’expérience et augmentent la compétitivité.

Indiana Pacers

Si les blessures les respectent, ceux d’Indianapolis doivent être une équipe appelée à se battre pour les premières places de la Conférence Est. Ils ont conservé leurs pièces les plus importantes, changé d’entraîneur et veulent que TJ Warren et Caris LeVert montrent au monde qu’ils sont capables de comprendre et de compléter Domantas Sabonis et Myles Turner. Il sera intéressant de voir comment ce nouveau modèle s’intègre dans le schéma de jeu.