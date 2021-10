Les frappeurs les plus chauds entrent dans les World Series entre les Braves et les Astros

Au cours de 10 matchs éliminatoires, Alvarez réduit .441/.535/.794, tous les meilleurs en séries éliminatoires par équipe. Bien que ses deux circuits ne sautent pas aux yeux, le 1,329 OPS d’Alvarez est supérieur à celui de n’importe quel joueur en séries éliminatoires avec plus d’un match joué. Et il fait ses dégâts contre les gauchers et les droitiers, cognant 0,789 contre LHP et 0,800 en quatre frappeurs de moins contre RHP.

Peu importe la séparation, Alvarez y parvient, même s’il a été à un autre niveau à la maison (où les Astros seront pour les jeux 1, 2 et, si nécessaire, 6 et 7). Alvarez frappe .600 avec un 1.783 OPS en 15 frappeurs à domicile en séries éliminatoires.

Jeu 1 cotes

Coups : Plus de 0,5 (-333) O 1,5 (+175) O 2,5 (+800) O 3,5 (+2400)

Home runs : Plus de 0,5 (+275) O 1,5 (+1900)