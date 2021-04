Les fraudes numériques augmentent depuis l’épidémie de Covid: rapport

En Inde, dans tous les secteurs, TransUnion a constaté que la part la plus élevée de transactions frauduleuses numériques présumées provenait de Mumbai, Delhi et Chennai.

Les tentatives et les incidences de fraude numérique ont augmenté depuis le début de l’épidémie de Covid-19, a déclaré jeudi le bureau de crédit TransUnion dans un rapport, sur la base de sa dernière analyse trimestrielle des tendances mondiales de la fraude en ligne. Un rapport distinct de la start-up de données sur la fraude TrustCheckr a déclaré que 41% des fraudes numériques en Inde se produisaient dans la région orientale.

TransUnion est parvenu à ses conclusions sur la fraude contre les entreprises en se basant sur les renseignements provenant de milliards de transactions et de plus de 40 000 sites Web et applications mondiaux contenus dans sa suite de solutions d’analyse de la fraude. Ces sites Web et applications ont un trafic provenant de tous les pays.

Le bureau a constaté que le pourcentage de tentatives de transactions numériques frauduleuses présumées contre des entreprises originaires d’Inde avait augmenté de 28,32% en comparant la période entre le 11 mars 2019 et le 10 mars 2020 avec la période entre le 11 mars 2020 et le 10 mars 2021.

«Les fraudeurs cherchent toujours à profiter des événements mondiaux importants. La pandémie COVID-19 et l’accélération numérique rapide correspondante provoquée par les commandes au domicile est un événement mondial sans égal à l’ère du Web », a déclaré Shaleen Srivastava, vice-présidente exécutive et responsable des solutions de fraude chez TransUnion en Inde. En analysant des milliards de transactions dans le monde, TransUnion a examiné les indicateurs de fraude au cours de l’année écoulée, ce qui a révélé que la guerre contre le virus a également provoqué une guerre contre la fraude numérique, a-t-il ajouté.

En Inde, dans tous les secteurs, TransUnion a constaté que la part la plus élevée de transactions frauduleuses numériques présumées provenait de Mumbai, Delhi et Chennai.

TrustCheckr dans son rapport a déclaré que le plus grand nombre d’escroqueries par interface de paiement unifiée (UPI) ont lieu sur les applications de paiement et les marchés, avec 41% de la distribution de fraude représentée par les régions orientales de l’Inde et les États du Bengale occidental, Odisha, Bihar , Assam, Cachemire, Arunachal Pradesh, Meghalaya, Tripura, Nagaland, Mizoram, Manipur, Himachal Pradesh et Sikkim. Les principales fraudes ont lieu dans le KYC, les faux remises en argent, les fraudes via les portefeuilles numériques, les fausses ventes, les codes QR, le phishing UPI, les escroqueries de loterie et la fraude financière sur les réseaux sociaux.

«Les aperçus de l’enquête révèlent que les principaux fraudeurs venaient de Patna, Chandigarh, Kolkata et Meerut pour l’une des meilleures applications de paiement à 15%. La plupart des escroqueries par code QR proviennent de l’Assam, représentant 20% de la distribution totale », a déclaré TrustCheckr.

La société a observé que de nombreux profils de fraudeurs prétendaient être des hommes de l’armée. C’était très probablement le résultat d’affrontements frontaliers entre l’Inde et la Chine en raison desquels il y avait une recrudescence des sentiments patriotiques parmi le grand public et les fraudeurs ont cherché à tirer profit de ce sentiment en jouant la carte émotionnelle. Dans les fraudes au code QR, la plupart des fraudeurs se faisaient passer pour des hommes de l’armée vendant quelque chose sur les marchés.

La pandémie ayant poussé les gens à se tourner davantage vers les paiements sans contact, le manque de sensibilisation et les vulnérabilités dans les détails confidentiels des cartes augmentent les fraudes numériques. TrustCheckr a identifié plus d’un million de fraudes dans les segments interentreprises (B2B) et interentreprises (B2C) au cours des 15 derniers mois – 25% d’escroqueries dans KYC et 20% dans les codes QR, tandis que les escroqueries B2B ont été en grande partie effectuées avec 30% de fausses identités et 25% de fraudes d’identité synthétique. Les résultats de TrustCheckr sont basés sur 350000 points de données collectés à partir des meilleurs hashtags, plus de 200 poignées Twitter, des données de partenaires partagées au cours des 12 derniers mois et sa technologie propriétaire d’analyse sociale.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.