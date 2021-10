Les fraudeurs de crypto qui ont levé 24 000 000 $ pour une installation fictive d’extraction de bitcoins risquent 5 ans de prison pour évasion fiscale

Deux fondateurs d’une entreprise de crypto-monnaie qui a fraudé des investisseurs risquent jusqu’à cinq ans de prison pour évasion fiscale.

Selon le bureau du procureur américain du district nord du Texas, Bruce Bise et Samuel Mendez ont fondé la société de cryptographie Bitqyck et ont organisé une première offre de pièces (ICO) en 2016, levant environ 24 millions de dollars auprès de plus de 13 000 investisseurs.

L’Internal Revenue Service (IRS) révèle que la société de cryptographie et ses deux cofondateurs ont sous-déclaré les revenus tirés du produit de l’ICO, entraînant des pertes fiscales se chiffrant à des centaines de milliers de dollars.

« Pour 2016 et 2017, M. Bise a sous-déclaré ses revenus à l’IRS, ce qui a entraîné une perte fiscale de 371 278 $.

Pour la même période, M. Mendez a également sous-déclaré ses revenus à l’IRS, ce qui a entraîné une perte fiscale de 311 155 $. »

Dans leur présentation aux investisseurs, Bise et Mendez ont promis que le jeton de la société connu sous le nom de Bitqy (BQ) permettrait à ceux qui avaient raté un rallye Bitcoin (BTC) de gagner de l’argent également.

Les deux co-fondateurs de Bitqyck ont ​​encore plus fraudé les investisseurs en commercialisant un autre jeton axé sur l’exploitation minière Bitcoin connu sous le nom de BitqyM.

Dans les deux cas, Bise et Mendez « ont profité de Bitqyck en détournant les revenus de l’entreprise pour leur usage personnel aux frais de leurs actionnaires ».

La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a initialement accusé le couple de fraude en août 2019. Bitqyck a conclu un règlement de plus de 8 millions de dollars avec la SEC tandis que les deux cofondateurs ont collectivement réglé plus de 1,7 million de dollars.

Après avoir sous-déclaré leurs revenus et plaidé coupables d’évasion fiscale, Bise et Mendez risquent désormais une peine de prison pouvant aller jusqu’à une demi-décennie.

«En 2018, Bitqyck n’a produit aucune déclaration d’impôt sur les sociétés malgré le fait qu’il a obtenu plus de 3,5 millions de dollars des investisseurs.

La perte fiscale totale solidairement subie par le gouvernement des États-Unis entre M. Bise et M. Mendez s’élève à plus de 1,6 million de dollars.

Les deux hommes risquent maintenant jusqu’à cinq ans de prison fédérale.

Image en vedette : Shutterstock/alphaspirit.it