Les fraudeurs en Inde ne se concentrent plus sur les services financiers vers les voyages et les loisirs : rapport

Les taux de tentatives de fraude en ligne des services financiers mondiaux ont augmenté de 149% en comparant les quatre premiers mois de 2021 et les quatre derniers mois de 2020.

Alors que la prévalence des tentatives de fraude numérique sur les entreprises et les consommateurs continue d’augmenter à l’échelle mondiale, les rapports et analyses du secteur indiquent que les fraudeurs en Inde recentrent leurs efforts des services financiers vers les voyages et les loisirs, les communautés (forums en ligne) et les industries de la logistique.

La dernière analyse trimestrielle de TransUnion a révélé que les fraudeurs en Inde recentrent leurs efforts des services financiers vers les voyages et les loisirs, les forums communautaires en ligne et les industries de la logistique. Alors que les tentatives mondiales de fraude présumée en ligne ont augmenté de 16,5%, les tentatives provenant de l’Inde ont diminué de 49,2%.

En Inde, après les déverrouillages, les voyages et les loisirs sont de plus en plus une cible à mesure que le secteur se redresse et que les fraudeurs cherchent à capitaliser à mesure que davantage de transactions reviennent dans ce secteur. Les experts disent qu’à l’approche des fêtes de fin d’année, de la réouverture de tout et des personnes cherchant à dépenser pour leurs voyages et leurs achats, cette nouvelle vague de fraude numérique pourrait être un problème.

Shai Cohen, vice-président principal de Global Fraud Solutions chez TransUnion, déclare : « Il est assez courant pour les fraudeurs de changer d’orientation tous les quelques mois d’un secteur à un autre. Les fraudeurs ont tendance à rechercher des secteurs susceptibles de connaître une croissance considérable des transactions. Ce trimestre, alors que les pays ont commencé à s’ouvrir davantage à partir de leurs blocages COVID-19 et que les voyages et autres activités de loisirs sont devenus plus courants, les fraudeurs ont fait de cette industrie une cible de choix. »

Les données du secteur indiquent que, dans tous les secteurs, le taux de tentatives de fraude numérique présumées a augmenté de 16,5% dans le monde en comparant le deuxième trimestre 2021 au deuxième trimestre 2020. Cependant, pour les transactions en provenance d’Inde, le pourcentage de tentatives de fraude numérique a diminué à un taux de 49,20% au cours de la même période.

Lorsque l’on compare le deuxième trimestre 2021 au deuxième trimestre 2022, les jeux et les voyages et loisirs ont été les deux secteurs les plus touchés au monde pour le taux de tentatives de fraude numérique présumées, augmentant respectivement de 393,0% et 155,9% l’année dernière. Pour les transactions originaires de l’Inde en comparant ces mêmes périodes, ce taux a augmenté de 53,97 % pour les jeux et de 269,72 % pour les voyages et loisirs.

TransUnion surveille les tentatives de fraude numérique signalées par des entreprises dans divers secteurs tels que les jeux d’argent, les jeux, les services financiers, les soins de santé, les assurances, la vente au détail et les voyages et loisirs, entre autres. Les conclusions sont basées sur des informations provenant de milliards de transactions et de plus de 40 000 sites Web et applications contenus dans sa solution phare de vérification d’identité, d’authentification basée sur les risques et d’analyse des fraudes. Ces sites Web et applications ont le trafic provenant de pays du monde entier, y compris l’Inde.

Cohen, a déclaré : « La croissance des communautés et de la fraude dans les jeux peut également être attribuée aux changements d’orientation des fraudeurs à mesure que ces marchés en croissance deviennent une cible plus large. »

Un exemple du changement soudain d’orientation des fraudeurs peut être vu dans les services financiers. Les taux mondiaux de tentatives de fraude en ligne sur les services financiers ont augmenté de 149% en comparant les quatre premiers mois de 2021 et les quatre derniers mois de 2020. Cependant, en comparant le deuxième trimestre 2021 et le deuxième trimestre 2020, le taux de tentatives de fraude présumée sur les services financiers en ligne a toujours augmenté. à l’échelle mondiale, mais à un taux beaucoup plus faible de 18,8 % à l’échelle mondiale. En comparant ces deux périodes pour les transactions en provenance d’Inde, ce taux a diminué de 15,35 %, selon les experts, ce qui indique que des mesures de contrôle de la fraude plus strictes sont adoptées par le secteur des services financiers.

Cohen ajoute : « Alors que les fraudeurs continuent de cibler les consommateurs, il incombe aux entreprises de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour garantir que leurs clients disposent d’un niveau de sécurité approprié pour avoir la certitude que leur transaction est sûre tout en ayant une expérience de friction correcte pour éviter l’abandon du panier d’achat. . “

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.