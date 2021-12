Les fraudeurs ont utilisé des prêts du programme de protection des chèques de paie pour des Bentley, des diamants et des maisons de luxe: chien de garde

Le Golden Horseshoe de cette semaine va à la Small Business Administration pour des millions de prêts du programme de protection des chèques de paie qu’elle a accordés à des fraudeurs qui ont utilisé l’argent pour acheter des maisons de luxe, des bijoux à prix élevé et des voitures chères, dont une Bentley et deux Lamborghini, selon un rapport de surveillance. .

Le programme de protection des chèques de paie avait le pourcentage le plus élevé de cas d’activité criminelle de tous les programmes de secours en cas de pandémie, selon le récent rapport semestriel au Congrès du Pandemic Response Accountability Committee.

« Un total de 14 BIG ont été inculpés/plaintes, arrêtés et/ou condamnés du 1er avril 2021 au 30 septembre 2021, liés à la réponse du gouvernement fédéral à la pandémie de COVID-19 », a rapporté le PRAC.

Le programme PPP comptait 49 % de ces cas d’activités criminelles.

Alors que les cas de fraude PPP continuent de faire l’objet d’enquêtes et de signalements, certains des exemples les plus flagrants sont détaillés dans le rapport récent et sur le site Web du PRAC et montrent que beaucoup ont pu frauder le processus de prêt.

Dans un cas, un homme du Texas a obtenu environ 17,3 millions de dollars de prêts PPP remboursables après avoir soumis 15 demandes frauduleuses sous divers noms commerciaux qu’il prétendait posséder.

« Il a affirmé que ses entreprises avaient de nombreux employés ou payaient des salaires conformes aux montants réclamés dans les demandes de PPP », selon le ministère américain de la Justice.

Dinesh Sah, 55 ans, recherchait initialement 24,8 millions de dollars de prêts, mais a été approuvé pour 17,3 millions de dollars. Il a utilisé le produit du prêt pour acheter « plusieurs maisons et voitures de luxe, dont une Bentley décapotable 2020 », et a également envoyé des millions de dollars en transferts internationaux.

Sah a été condamné à plus de 11 ans de prison.

Deux autres hommes, un au Texas et un autre en Floride, ont reçu des millions de prêts PPP et ont chacun acheté une Lamborghini et d’autres articles de luxe.

Lee Price, 30 ans, de Houston a reçu 1,6 million de dollars de prêts PPP frauduleux et a utilisé l’argent pour acheter une Rolex, une Lamborghini Urus et un camion Ford et rembourser un prêt immobilier résidentiel.

Price a été condamné à neuf ans de prison.

Selon le DOJ, un autre fraudeur au prêt PPP s’est livré à plusieurs virées shopping sur les 3,9 millions de dollars qu’il a reçus frauduleusement de la SBA.

David Hines, 29 ans, de Miami, a acheté une Lamborghini à 318 000 $ et a dépensé des milliers de dollars chez des détaillants de luxe, dont 4 622 $ chez Saks Fifth Avenue et 8 530 $ chez Graff Diamonds, selon des documents judiciaires. Il a également fait des dépenses somptueuses dans les complexes de Miami Beach, dépensant 7 264 $ au Setai Hotel Miami Beach, plus de 4 000 $ au Fontainebleau Miami et près de 6 000 $ dans un autre complexe en un mois.

Hines avait également 3,4 millions de dollars sur ses comptes bancaires lorsqu’il a été arrêté. Il a été condamné à six ans de prison.

Un Californien de 52 ans a été arrêté pour fraude bancaire présumée, blanchiment d’argent et fausses déclarations dans une demande de prêt alors qu’il sollicitait 27 millions de dollars de prêts-subventions PPP, selon le DOJ.

Robert Benlevi aurait soumis 27 demandes de prêt bancaire à quatre banques au nom de 8 sociétés qu’il possédait, dont chacune, selon lui, comptait 100 employés et une masse salariale mensuelle d’environ 400 000 $. Ses entreprises n’avaient pas d’employés ni de masse salariale, selon le DOJ. Trois de ses entreprises ont reçu 3 millions de dollars de prêts PPP.

«Bien que Benlevi ait faussement déclaré que les fonds recherchés dans le cadre des demandes de prêt PPP seraient utilisés pour payer la masse salariale et certaines autres dépenses professionnelles, il les a plutôt utilisés pour des dépenses personnelles, notamment des retraits d’espèces, des paiements sur ses cartes de crédit personnelles et des transferts à d’autres personnes. et les comptes commerciaux qu’il contrôlait », selon le DOJ.

Le bureau de l’inspecteur général de la SBA a continué de tirer la sonnette d’alarme concernant le niveau élevé de risque de fraude dans les programmes de secours COVID-19, y compris le programme de protection des chèques de paie. Le chien de garde a découvert que l’agence avait assoupli les contrôles de ses programmes de prêt pour obtenir rapidement des capitaux pour les entreprises au milieu de la pandémie et, ce faisant, augmentait le risque de fraude.

« Les efforts de la SBA pour accélérer les capitaux vers les entreprises se sont faits au détriment de contrôles qui auraient pu réduire la probabilité que des entreprises inéligibles ou frauduleuses obtiennent un prêt PPP », a constaté le BIG de la SBA. « En conséquence, il y a une assurance limitée que les prêts sont allés uniquement à des bénéficiaires éligibles. »