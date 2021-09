Les FreeBuds Studio sont à prix cassé sur Amazon : 139 euros avec l’un des meilleurs ANC du marché | La technologie

in

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Huawei propose des écouteurs intra-auriculaires à réduction de bruit qui, bien qu’ils soient très bon marché, offrent une assez bonne qualité audio.

Vous souhaitez vous procurer un casque sans fil avec suppression active du bruit, mais vous ne souhaitez pas dépenser plus de 600 euros en AirPods Max ?

Le fabricant chinois Huawei vend Freebuds Studio sans fil, qui coûte pratiquement un tiers de celui d’Apple et possède également l’ANC.

Avant ils coûtaient 249 euros, mais ils ont été réduits de 8%, ils sont donc disponibles pour seulement 139 euros.

Ces écouteurs sans fil offrent ce qui est sûrement la meilleure suppression de bruit du moment, avec plusieurs modes différents et un codec L2HC.

Ils sont équipés de six microphones antibruit, dont quatre tournés vers l’extérieur, distinguant les voix humaines du bruit de fond grâce à la technique de formation de faisceau.

Les deux autres, orientés vers l’intérieur, captent le son de sa propre voix à l’intérieur de l’oreille et envoient une réponse pour tout neutraliser.

C’est tout ce que vous devez savoir avant d’acheter un casque

Les Freebuds ont aussi un Mode alerte. En appuyant sur le bouton AMC, vous pouvez laisser entrer le son ambiant, au cas où vous descendriez dans la rue et deviez être au courant de stimuli tels que la circulation, etc.

Si vous les acquérez, vous devez garder à l’esprit que ils sont complètement sans fil, avec tout ce que cela comporte. Contrairement à d’autres modèles, il n’y a pas d’option pour les utiliser comme casques filaires en cas de besoin.

Si vous souhaitez rester au courant des dernières offres et recommandations de produits, vous pouvez les suivre en temps réel sur le canal Computerhoy.com sur Telegram, où nous vous tiendrons informés des dernières remises technologiques.

Bonne qualité audio

Les écouteurs à ce jour n’ont recueilli qu’une douzaine de critiques sur Amazon, mais leurs utilisateurs leur ont attribué une note moyenne de 4,4 sur 5.

“La qualité audio est magnifique et comme le pro, suppression de bruit spectaculaire. Design très réussi et comme les ordinateurs portables, vous les enlevez et ils se tiennent debout », explique Curro.

“Pour le moment, je suis assez satisfait, mais il n’y avait aucun moyen pour que l’application AI Life puisse” voir “les casques. Même Huawei n’a pas pu résoudre le problème. Cependant, par moi-même, j’ai pu découvrir que l’IA ​L’application Life du Play Store (celle qui a été utilisée pendant des années) n’est PAS la même que celle de l’App Gallery », prévient Avon B7.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.