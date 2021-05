Les freins de Covid-19 poussent le taux de chômage à 8% en quatre mois

En mars 2021, 43,8 millions de personnes en Inde étaient au chômage et disposées à travailler, a écrit Vyas.

Les verrouillages induits par Covid et les restrictions à la mobilité ont poussé le taux de chômage de l’Inde à un sommet de quatre mois de 7,97% en avril, contre 6,5% en mars, 6,89% en février et 6,52% en janvier de cette année, les données compilées par le Center for Monitoring Indian Économie (CMIE) a montré.

La flambée du taux de chômage a été observée à la fois dans les zones urbaines et rurales. Alors que le taux de chômage dans les régions urbaines était de 9,78%, le plus élevé en huit mois, dans les régions rurales, il était de 7,13%, un sommet de quatre mois.

Le directeur général et PDG de CMIE, Mahesh Vyas, a attribué la hausse du taux de chômage au manque de croissance des emplois. Vyas a déclaré que le manque de croissance de l’emploi avait conduit à un double coup dur: la baisse du taux de participation au travail (LPR) et la hausse du taux de chômage en avril 2021.

En mars 2021, le LPR était de 40,2%, en baisse par rapport à la fourchette de 40,5 à 40,6% observée en décembre, janvier et février. Dans un article, Vyas avait précédemment déclaré que la baisse du LPR était assez forte en mars et semblait se stabiliser à ce niveau et ne pas se redresser en avril.

En mars 2021, 43,8 millions de personnes en Inde étaient au chômage et disposées à travailler, a écrit Vyas.

À la suite du verrouillage national imposé l’année dernière pour contenir le nombre croissant de cas de coronavirus, le taux de chômage mensuel de l’Inde a atteint son sommet de 23,52% en avril de l’année dernière. Il est descendu un peu à 21,73% en mai 2020 et 10,18% en juin 2020 et à son plus bas en novembre de l’année dernière à 6,5%, avant de remonter à 9,06% en décembre de l’année dernière.

KR Shyam Sundar, professeur au XLRI, a déclaré: «Le taux de chômage mensuel élevé rapporté par le CMIE est une véritable source d’inquiétude pour deux raisons – a) il ne peut pas saisir l’ampleur réelle du chômage étant donné les niveaux croissants de migration inverse, et b) cela laisse présager une probable intensification du chômage dans les mois à venir, compte tenu de la dynamique inquiétante de Covid-2 et de l’augmentation progressive des nouveaux verrouillages par État après État. »

