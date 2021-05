Les freins opérationnels dirigés par Covid en Inde ont eu un impact sur les activités: Walmart

Le calendrier financier de Walmart s’étend de février à janvier, capturant ainsi partiellement l’impact des freins de l’Inde dans ses livres.

Walmart a déclaré mardi que les restrictions opérationnelles dirigées par Covid en Inde avaient eu un impact sur les affaires. Cependant, la dynamique de croissance globale de Flipkart et PhonePe reste intacte.

«La pandémie de Covid continue de créer à la fois des vents favorables et des vents contraires pour notre entreprise. Certains marchés internationaux continuent d’être affectés par la résurgence des affaires Covid et les restrictions gouvernementales connexes, en particulier en Inde et au Canada », a déclaré le vice-président exécutif et directeur financier Brett Biggs lors de la conférence téléphonique sur les résultats du premier trimestre de l’exercice 22 de la société.

La plupart des États indiens ont imposé des verrouillages et des couvre-feux pour apprivoiser un pic mortel de cas. Sur certains marchés, y compris les plus importants comme le Maharashtra et New Delhi, les entreprises de commerce électronique sont autorisées à ne livrer que l’essentiel. Les éléments essentiels comprennent généralement la nourriture, les articles d’épicerie et les fournitures médicales.

En fait, les produits non essentiels, en particulier les smartphones, les articles électroniques et les biens de consommation durables, sont les principaux moteurs des activités des entreprises de commerce électronique comme Flipkart et Amazon, qui détiennent conjointement la plus grande part du marché local du commerce électronique.

Le calendrier financier de Walmart s’étend de février à janvier, capturant ainsi en partie l’impact des freins de l’Inde dans ses livres.

Flipkart et PhonePe continuent cependant à «connaître une forte croissance» au cours du trimestre, a déclaré le détaillant américain. «… Le taux d’exécution annualisé de la valeur totale des paiements chez PhonePe a augmenté de plus de 150% par rapport à l’année dernière. Chez Flipkart, les clients et utilisateurs actifs mensuellement sont des indicateurs clés et fonctionnent bien », a déclaré le PDG Doug McMillon.

Biggs a ajouté que Flikpart «stimule une croissance forte et durable du GMV du commerce électronique». McMillon a déclaré que l’annonce récente de son intention d’acquérir Cleartrip soulignait l’engagement de l’entreprise à transformer l’expérience client grâce au commerce numérique.

«Notre base croissante de clients signifie que nous devons continuer à ajouter de nouvelles capacités, y compris des domaines tels que la logistique et le stockage de données. Le partenariat récemment annoncé avec Adani Group nous aidera à faire exactement cela », a déclaré le PDG.

Les ventes nettes internationales de Walmart ont diminué de 8,3% sur un an pour s’établir à 27,3 milliards de dollars au premier trimestre de l’exercice22. Les ventes nettes du segment ont été négativement affectées en raison des récents désinvestissements, a indiqué la société dans un communiqué. Les revenus totaux de la société se sont élevés à 138,3 milliards de dollars au cours du trimestre, une augmentation marginale par rapport aux 134,6 milliards de dollars enregistrés l’année précédente.

