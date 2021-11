Le fournisseur officiel de pneus de Formule 1, Pirelli, a ouvert une enquête sur les défaillances de pneus qui ont frappé quatre pilotes lors du Grand Prix du Qatar.

Valtteri Bottas, Lando Norris et les coéquipiers de Williams, George Russell et Nicholas Latifi, ont tous subi des défaillances des pneus avant gauche pendant la course.

La F1 courait sur le circuit international de Losail pour la première fois. Le directeur de F1 de Pirelli, Mario Isola, a déclaré que la piste était « un circuit à très haute énergie, en particulier à l’avant gauche, c’est clair.

Même sur des voitures qui n’ont pas subi de crevaisons, Pirelli a découvert « des pneus complètement usés, à la fois avant gauche et arrière gauche ».

Bottas a été le premier à être victime d’une crevaison au 34e tour, ayant couru le composé moyen depuis le début de la course. Russell, Latifi et Norris ont crevé plus tard dans la course avec des pneus durs sur lesquels ils sont passés pour leurs deuxièmes relais.

Isola a déclaré que la cause des crevaisons était « quelque chose sur laquelle nous devons enquêter » et que les premiers soupçons étaient tombés sur les trottoirs du circuit de Losail.

« Je pense qu’une partie de la cause de cela était l’impact à grande vitesse sur les bordures, car ici nous avons beaucoup de zones de ruissellement avec des bordures qu’ils heurtaient », a-t-il expliqué.

« Ce n’est pas un secret, je pense que certaines voitures ont des dommages au sol, au châssis, aux ailes. Donc, pour comprendre ce qui s’est passé, nous devons les renvoyer à Milan et enquêter sur eux. Nous avons des coupures visibles sur le flanc, c’est la partie la plus faible du pneu et nous devons comprendre.

Isola a décrit les échecs comme « soudains mais pas immédiats ». Les pilotes « ont pu retourner au stand et changer le pneu », a-t-il poursuivi, « donc c’était toujours contrôlable, même si perdre de la pression, évidemment, vous n’avez pas la même direction que vous avez quand un pneu est gonflé, mais il leur était possible de venir à la fosse.

Il a souligné que d’autres voitures avaient terminé la course avec des « pneus encore en bon état », ce qui s’avérerait utile pour étudier la cause des échecs. « Je dirais qu’ils ne sont pas détruits, nous pouvons enquêter sur ces pneus. Et comme d’habitude, nous allons également faire une enquête sur les pneus utilisés pour les longs trajets.

Fernando Alonso a pu terminer la course sur un travail de stratégie unique, ce qui, selon Isola, était dû au fait qu’il avait fait preuve de prudence avec les trottoirs. « Fernando évitait les trottoirs et ses pneus sont toujours en [good condition] – ce que nous devons comprendre [is] que si les coupures en étaient la cause, si nous avions la crevaison due à d’autres éléments ou qu’est-ce qui a causé cela.

